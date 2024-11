Fenomenalus šou: sėkmingai kovojusio Jono Valančiūno ekipa nesulaikė NBA veterano šėlsmo

Lietuvos rinktinės centras per 17 žaidimo minučių pelnė 17 taškų (7/11 dvit, 3/4 baud.), o taip pat atkovojo 7 kamuolius, atliko vieną rezultatyvų perdavimą ir surinko 21 naudingumo balą.

Nuo pat rungtynių pradžios svečių komandą į kitą lygį pakylėjo rezultatyvus 35-erių NBA veterano Jameso Hardeno žaidimas.

NBA žvaigždė jau per pirmąjį ketvirtį pataikė 9 iš 11 metimų, o penki iš jų buvo tritaškiai. Nepriekaištingas taiklumas leido gynėjui mačą atidaryti 23 taškų pasirodymu, o po dviejų ketvirčių jo sąskaitoje buvo 29 taškai.

Tai padėjo svečiams anksti įgyti 10 taškų persvarą, o Los Andželo ekipos pranašumas dar labiau ūgtelėjo po 2 kėlinių, kai „Clippers“ jau pirmavo 17 taškų skirtumu.

