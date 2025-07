Maslobojevo smūgių neatlaikęs olandas į ringą grįžo net po 5 metų pertraukos: nokautu apgynė diržą

R. Mannaartas po kovos su S. Maslobojevu atskleidė, kad žandikaulis jam lūžo dviejose vietose. Olandas iš pradžių tikėjosi tęsti karjerą „Glory“, pasirašė naują startį, bet daugiau šios organizacijos turnyruose nepasirodė.

Roël Mannaart confirms his jaw was broken in two placets in the fight with Sergej Maslobojev yesterday. Underwent surgery right after event. #GLORY75 https://t.co/LeK0g9ZkP9 pic.twitter.com/lVz59z6uVJ

REKLAMA