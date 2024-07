Marius Grigonis pateko į olimpinės atrankos Puerto Rike simbolinį penketą

Pasibaigus olimpinei atrankai FIBA paskelbė, kas tapo turnyro San Chuane MVP ir simbolinį atrankos penketuką.

Atrankos MVP pripažintas Puerto Riką į pergalę prieš lietuvius vedęs Jose Alvarado, kuris finalinėse rungtynėse pelnė 23 taškus.

🇵🇷 Jose Alvarado named @TISSOT MVP at FIBA Olympic Qualifying Tournament 2024 in San Juan! #FIBAOQT x @fbpur https://t.co/uz5Q2uYjj6

Į simbolinį penketuką pateko ir vienas iš Lietuvos rinktinės žaidėjų. Kartu su J. Alvarado, Joshua Ibarra, Tremontu Watersu ir Danilo Gallinari į simbolinį penketą buvo išrinktas ir Marius Grigonis.

Here are the leading players at the #FIBAOQT in San Juan 💪😎 https://t.co/SVUTModOqn