Pursluose šventę puertorikiečiai pirštu dūrė į uždarą tarpusavio mačą: „Mes iš to daug ko išmokome“

Olimpinėse žaidynėse Puerto Riko krepšininkai žais pirmą kartą per pastaruosius 20 metų.

Atrankos finale užsikūrę puertorikiečiai po didžiosios pertraukos taip pabėgo, kad bedantį puolima demonstravusiems lietuviams prisivyti varžovų nepavyko.

„Ačiū dievui, su kuriuo – viskas, be kurio – niekas. Ši grupė yra nuostabi. Ačiū visiems už tikėjimą mumis. O mes tai panaudojome tarsi kurą. Ačiū Puerto Rikui, sirgaliams, ačiū visai salai už palaikymą. Nuo pat mačo pradžios jautėme sirgalių palaikymą. Prie šios pergalės prisidėjo daug žmonių. O žaidėjai yra herojai, nes vėl sukūrė istoriją.

Nugalėjome vieną stipriausių krepšinio rinktinių pasaulyje, nes mes tikėjome ir buvome pasiruošę. Ego padėjome į šalį ir tai mums padėjo vėl iškovoti bilietą į žaidynes“, – sakė Puerto Riko treneris Nelsonas Colonas

„Ne viskas sukasi apie pelnomus taškus. Kažkas turi laiku padaryti pražangą, atkovoti kamuolį, jį perimti. Tai yra vienybė komandoje. Nacionalinių komandoų krepšinis yra kitoks nei klubinis. Kažkas turi kartais aukotis“, – pridūrė jis.

Puerto Riką į pergalę vedė rinktinės lyderis Jose Alvarado, žaidžiantis Naujojo Orleano „Pelicans“ gretose. Jis buvo išrinktas naudingiausiu atrankos turnyro žaidėju, o finale įmetė 23 taškus.

„Pukus mačas, atmosfera nuostabi. Žinojome, kokie turime būti, kad atstovautume šią šalį ir visą salą. Mes tiesiog norėjome jiems atsidėkoti.

Negimiau Puerto Rike, bet stebėdamas visus aplink tiek daug išmokau. Esu laimingas būdamas viso šio dalimi. Visos šalies krepšinio legendos nutiesė mums pradžioje kelią į olimpines žaidynes. Džiaugiuosi būdamas šios istorijos dalimi“, – teigė gynėjas.

J. Alvarado epizodai rungtynėse:

Beje, lietuviai su Puerto Riku jau atvykę į atrankos vietą sužaidė uždaras draugiškas rungtynes, apie kurias nebuvo skelbta iš anksto.

Jos vyko už uždarų durų, tad nebuvo skelbtas ir galutins rezultatas bei statistika. Pasak rinktinės atstovų, toks buvo susitarimas tarp komandų.

Visgi, po finalo spaudos konferencijoje kalbėję nugalėtojai sakė, kad tas mačas jiems suteikė daug geros informacijos.

„Tos rungtynės mus daug ko išmokė. Mes nenaudojome visų savo kombinacijų, naudojome skirtingus penketus. Vėliau pastatėme tam tikrus žaidėjus į tam tikras pozicijas, kad pažiūrėtume į jų reakciją. Tada keisdavome ir vėl stebėdavome, kaip tai paveikė jų žaidimą.

Visi gavo pažaisti, taikėme plačia rotaciją. Pirmoje pusėje dominavome o po to jie nusprendė žaisti rimčiau ir mes iš to daug ko išmokome. Ta patirtimi mes pasinaudojome. Mes tuo panaudojome besiruošdami šioms rungtynėms“, – sakė Puerto Riko treneris.

„Mes nebijojome nieko. Aišku, lietuviai gal talentingesni, stipresni, bet mes to nebijojome. Su jais žaidėme draugišką mačą ir galbūt taip buvo lemta, kad su jais būsime ir finale. Mes pasitikėjome savimi ir tai mums padėjo“, – teigė J. Alvarado.

Beje, spaudos konferencijoje pabaigoje (vaizdo įraše nuo 20 min.) į kambarį atbėgo būrys rinktinės žaidėjų, kurie šoko džiaugsmo šokį ir šampano pursluose išmaudė tiek trenerį, tiek J. Alvarado.

Pastarasis dar išgirdęs klausimą apie tautiečų šventę mieste sakė: „Palaukite manęs, aš ir noriu švęsti“.

Special moment for Carlos Arroyo as he returns to the Olympic stage with Puerto Rico 🇵🇷#FIBAOQT pic.twitter.com/n3Itnj3xq1