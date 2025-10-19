Margiris Normantas buvo rezultatyviausias, tačiau Bilbao „Surne“ neatsilaikė prieš Badalonos „Joventut“ Ispanijos lygoje

Rungtynių likimą šeimininkai išsprendė dar pirmajame kėlinyje, kurį laimėjo 31:6, o po to jau tvarkė formalumus. „Joventut“ šį sezoną yra laimėjusi visus penkis oficialius mačus.
Svečiams M.Normantas per 26 minutes pelnė 11 taškų (2/2 dvit., 1/4 trit., 4/5 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 10 naudingumo balų. Jis buvo rezultatyviausias komandoje.
Nugalėtojams Ante Tomičius įmetė 17 taškų, 13 pridėjo Samas Dekkeris.
