Maksvytis prieš „Žalgirio“ mačą Stambule: „Bus nelengva, bet kito kelio neturime“

Žalgiriečių vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis prieš išvyką į Turkiją aptarė priešininkų komandos stiprybes ir tai, į ką labiausiai fokusuosis „Žalgiris“.

„Kai beliko penkios rungtynės, dabar kiekvienos rungtynės svarbios tiek mums, tiek varžovui, kuris dar nėra tikras dėl savo padėties atkrintamosiose. „Fenerbahče“ matosi, kad bando reaguoti į pasekmes sezone, bando stiprintis. (...)

Laukia sunkios varžybos išvykoje, jie irgi gausiai palaikomi savo fanų. Sakyčiau, jie labiau gynybinė komanda nei puolimo. Bus nelengva, bet kito kelio neturime, kovosim dėl pergalės“, – sakė komandos strategas.

Pirmajame tarpusavio mače Kaune dominuojantis žaidėjas buvo Laurynas Birutis. Kiek galvos skausmo yra dabar prieš pasirenkant aukštaūgių taktiką, rotaciją?

Manau, kad vis tiek viską parodys rungtynės ir reikės greitai reaguoti, ar mes turime naudos su vienais aukštaūgiais, ar turime naudos su mobilesniais aukštaūgiais. Paskutines rungtynes, kurias žaidėme, rėmėmės kita taktika. Turime du variantus, bandysime rinktis.

Kiek esate patenkintas komandos sportine forma likus penkiems mačams?

Norėtųsi, kad Isaiah Tayloras būtų bent kokias draugiškas rungtynes ar oficialias prieš Eurolygą. Kaip visada, kaip studentui dar trūksta, bet šiai dienai turime visus žaidėjus. Bandysime nueiti į tas rungtynes.

Vakar „Fenerbahče“ pralaimėjo prieš Milano klubą. Ką galima pasimokyti iš tų rungtynių?

Įdomiai ir įdėmiai stebėjome šias rungtynes. Visų pirma Milanas pasižymi savo gynyba, kažkiek apriboja jų lyderių veiksmus. Kažkokius akcentus sudėliojome ir iš tų rungtynių.

Kiek pasikeitė „Fenerbahče“ žaidimo modelis prisijungus T. Dorsey?

Negalėčiau sakyti, kad jis kažkaip pakeitė komandą, tuo labiau, kad tik įsivažiavo į ritmą ir gavo čiurnos traumą. Kol kas tą, ką jis darė, tai išplėtė aikštę, mėtė tritaškius ir sudarė konkurenciją jų pagrindiniams lyderiams. Manau, kad jis kol kas nebuvo 100 proc. įėjęs į komandą.

Stambulo komanda pralaimėjo tris kartus per paskutinius keturis mačus. Pergalės atveju atsiliktumėte tik vienu laimėjimu nuo jų. Kaip jūs žiūrite į šią situaciją?

Žiūrime į savo reikalus. Mums reikia laimėti tašką, labai gaila, kad to nepavyko rungtynėse su „Olympiakos“, bet bandysime tą padaryti su „Fenerbahče“. Su jais panašiai buvo. Pirmame ture jie šoktelėjo į priekį, o pirmo rato pabaigoje kažkiek prarado taškų.

Jie turi savo planus, mes – savo. Norime laimėti ir patekti į atkrintamąsias.

Praeitame susitikime su Stambulo komanda praradote Keenaną Evansą. Ar dar pagalvojate, kaip galėjo viskas atrodyti, jei jis būtų dabar su komanda?

Be abejo. Ruošiantis stebėjome praeitas rungtynes, vėl iškilo prisiminimai. Viskas būtų buvę kitaip. Neaišku, ar blogiau, ar geriau, bet tuo metu atrodė, kad bus labai blogai.

Kaip sekėsi I. Taylorui sugrįžti į ritmą?

Neblogai. Jis jau teoriškai galėjo dalyvauti ir rungtynėse su „Neptūnu“, bet buvo nepilnai pasiruošęs ir nusprendėme nerizikuoti. Bandėme grąžinti jį į formą per treniruotes, per nekontaktinį krepšinį, pratimus. Tikimės, kad tas darbas nenueis veltui, o koks jis mums svarbus matėme per dvigubą savaitę, kai jis žaidė.