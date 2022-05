Maksvytis niekaip neranda atsakymo į „Žalgirio“ bėdas: „Nesijaučiu užtikrintai“

Po nesėkmės žalgiriečių strategas Kazys Maksvytis pripažino, kad vis dar neranda teisingos formulės, kaip sustyguoti komandos žaidimą ir jaučiasi neužtikrintas.

„Varžovai šiandien nusipelnė laimėti. Mūsų žaidimas pasitaisė trečiajame kėlinyje, tačiau to neužteko. Atvirai pasakius, nesuprantu, iš kur pas mus atsiranda tie kalneliai. Praėjusiame mače turėjome gerą energiją, o šiandien to visiškai nebuvo. To nesinori perkelti ir sakyti, kad tiesiog per daug atsipalaidavome ar neįvertinome varžovo. Šiandien turėjo atvažiuoti ir užbaigti šią seriją, tačiau yra kaip yra. „Neptūnas“ buvo verti pergalės“, – kalbėjo K.Maksvytis.

Vienu metu pakeitėte tris gynėjus. Gal tai buvo žinutė komandai?

Pabaigoje buvome sugrįžę į rungtynes ir persvėrėme rezultatą, bet paskui praleido tris tritaškius, du iš jų buvo greitame puolime. Atsirado ta panika, daug klaidų ir nėra užtikrintumo.

„Neptūnas“ pasiaukojančiai žaidė be Žygimanto Janavičiaus. Ar tą patį galite pasakyti apie savo auklėtinius?

Mes nežaidėme taip, kaip praėjusiame mače. Dar nėra taip, kad mums užtektų atvažiuoti į Klaipėdą ir „Neptūnas“ prie pilnos arenos iškeltų rankas bei atiduotų pergalę. Tą pergalę reikia išsikovoti, o šiandien to nepadarėme.

Kodėl stringa komandos žaidimas?

Ieškome atsakymo. Nesijaučiu užtikrintai, laukia lemiamos rungtynės. Kai jos viską sprendžia, tai pasidaro labai trapu. Turime pamiršti šiandienos mačą ir ruoštis kitam.

Kodėl nepavyko sustabdyti Nojaus Mineikio?

Jo metimai yra iš to, ką sukuria kiti. Mūsų planas yra, kad jis neišsimestų 7 metimų. Norime, kad daugiau veržtųsi link krepšio, eitų į kontaktą. Paprasčiausiai neišpildėme susitarto plano.

Kodėl savo įprasto žaidimo nedemonstruoja Joshas Nebo?

Nežinau. Praėjusiame mače jis atrodė geriau. Šiandien varžovai dominavo baudos aikštelėje. Su tokiais aukštaūgiais mes kaip tik turėtume turėti pranašumą po krepšiais, tačiau gaunasi atvirkščiai.

Ar jaučiate didelį spaudimą prieš lemiamas rungtynes?

Kai dirbi „Žalgirio“ komandoje, visuomet jauti spaudimą. Kita vertus, todėl čia ir esame, kad su tuo susitvarkytume ir jį įveiktume.