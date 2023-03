Majamyje Ukrainos tenisininkės nesuvaldė emocijų: atsisakė spausti ranką ją nugalėjusiai rusei

Pirmojo rato susitikime A. Potapova, gavo įspėjimą už tai, kad varžybose vilkėjo Maskvos „Spartak“ futbolo marškinėlius.

Antrajame rate rusė susitiko su M. Kostiuk ir ją nugalėjo 6:1 6:3. Pasibaigus mačui ukrainietė atsisakė paspausti A. Potapovai ranką.

Tiesa, tai ne pirmasis kartas, kai Ukrainos tenisininkė nepaspaudžia rankos varžovei. Prieš tai M. Kostiuk nespaudė rankos rusei Varvarai Gračiovai ir baltarusei Viktorijai Azarenkai.

No handshake between Kostyuk and Potapova, as expected 😁 pic.twitter.com/ejzwGEl2VF