Majamio „Inter“ žvaigždės Messi ir Suarezas vedė komandą į svarbią pergalę prieš Monrealį, nutraukė nelaimėtų rungtynių seriją MLS lygoje

„Inter“ (7 pergalės, 3 lygiosios, 5 pralaimėjimai, 26 taškai) pasiekė tik antrą pergalę per pastarąsias devynerias rungtynes visuose turnyruose. Tuo pačiu buvo nutraukta keturių nelaimėtų rungtynių serija MLS pirmenybėse, o komanda pakilo į šeštą vietą Rytų konferencijoje.

„Akivaizdu, kad jau vakar spaudos konferencijoje kalbėjome, jog turime pakeisti neigiamą dinamiką, – po rungtynių sakė vyriausiasis treneris Javieras Mascherano. – Turėjau labai gerą jausmą dėl žaidėjų antrajame kėlinyje prieš Filadelfiją (šeštadienį sužaista 3:3, – aut. past.), ne vien dėl rezultato, bet ir todėl, kad visada turi save lyginti su varžovu, kuris kovoja ir kuris buvo mūsų konferencijos lyderis.

Dabar džiaugiuosi pergale, džiaugiuosi, kad geromis rungtynių akimirkomis komanda vėl žaidė taip, kaip esame įpratę.“

Monrealio klubas (1 pergalė, 10 pralaimėjimų, 5 lygiosios, 8 taškai) patyrė antrą nesėkmę per pastarąsias trejas rungtynes ir toliau lieka paskutinėje Rytų konferencijos vietoje.

L. Suarezas iki šios dvikovos nebuvo įmušęs nuo paskutinės Majamio pergalės gegužės 3-iąją, o visame MLS sezone savo sąskaitoje turėjo vos du įvarčius. Trečiadienį jis įvarčių skaičių padvigubino – įvarčiai 68-ą ir 71-ą minutėmis lėmė Majamio komandos pergalę.

„Svarbiausia – vėl laimėti, – po rungtynių sakė L. Suarezas. – Buvome pralaimėję kelias rungtynes iš eilės, ir turėjome prisiimti atsakomybę už rezultatus. Dabar svarbu taisyti klaidas, laimėti ir grįžti prie to, kuo buvome.“

Pirmąjį savo įvartį urugvajietis pelnė po puikaus L. Messi perdavimo – pastarasis driblinguodamas išlaikė kamuolį šalia galinės linijos, prisitraukė gynėją ir pasiuntė kamuolį į baudos aikštelės centrą, kur vienas stovėjęs L. Suarezas nuginklavo vartininką Jonathaną Siroį.

Messi to Luis Suarez for the goal! 😤



The legendary duo links up for another goal. pic.twitter.com/ZIkZavcTGO — Major League Soccer (@MLS) May 29, 2025

Po trijų minučių L. Suarezas perėmė nesuvaldytą G. Campbello kamuolį ir dar kartą nuginklavo Monrealio vartų sargą – rezultatas tapo 3:0.

Luis Suarez again! 🔥



That's a brace in three minutes for the @InterMiamiCF striker. pic.twitter.com/znPXI8IS1H

Monrealio šansus sugrįžti į rungtynes 74-ą minutę pabandė atgaivinti Dante Sealy, kuris po C. Clarko perdavimo nukreipė kamuolį į vartus iš artimos distancijos. Tai buvo antrasis jo sezono įvartis.

Tačiau 87-ą minutę L. Messi galutinai palaidojo svečių viltis – po tikslaus L. Suarezo perdavimo argentinietis įmušė iš artimos distancijos.

Messi ➡️ Suarez ➡️ Messi



That's a brace for the goal to cement the @InterMiamiCF win. pic.twitter.com/O9yAVKVIeT — Major League Soccer (@MLS) May 29, 2025

Pirmą savo įvartį L. Messi pelnė 27-ą minutę. Sergio Busquetsas pasiuntė kamuolį kolegai prie baudos aikštelės krašto, o pasaulio čempionas pakėlė kamuolį į smūgio poziciją ir galingu smūgiu iš toli pasiuntė jį į vartų tinklą.

That magical left foot! 💫



Messi strikes for the @InterMiamiCF goal. pic.twitter.com/By7YmwBd6P — Major League Soccer (@MLS) May 29, 2025

L. Messi jau yra pelnęs 863 įvarčius per savo karjerą ir tapo pirmuoju Majamio klubo žaidėju istorijoje, kuris per vieną reguliarųjį sezoną yra prisidėjęs prie 50 įvarčių (29 įvarčiai ir 21 rez. perd.).

J. Mascherano po rungtynių, kaip įprasta, pagyrė L. Messi, tačiau šį kartą ypatingą dėmesį skyrė ir kitam savo puolėjui.

„Kalbant apie Luisą, esu labai laimingas dėl jo. Jis įmušė tiek daug įvarčių per savo karjerą. Kartais jam pasitaiko kelios rungtynės be įvarčio, – sakė J. Mascherano. – Manau, kad tai jam – neįprasta. Bet yra ir kita L. Suarezo pusė – pastangos, noras ir niekada nenuleidžiamos rankos. Tai labai svarbu, kai kalbame apie įtaką komandai. Tikiuosi, kad jie išlaikys šią dinamiką.“

Paskutinį Monrealio įvartį jau per teisėjo pridėtą laiką pelnė Victoras Loturi – jam asistavo Fernando Alvarezas ir D. Sealy. Tai buvo antrasis įvartis per rungtynes, kurį praleido Majamis.

Majamio pergalė pareikalavo aukų – be jau ir taip traumuoto saugo Yannicko Brighto, per pirmą kėlinį dėl traumų aikštę paliko net trys startinės sudėties žaidėjai: Jordi Alba, Gonzalo Lujanas ir Tomasas Avilesas.