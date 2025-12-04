 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Madrido „Real“ taikosi į „Crystal Palace“ gynėją Marcą Guehi

2025-12-04 17:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 17:33

Madrido „Real“ žiemos perėjimų lango metu nesiruošia siūlyti pinigų už „Crystal Palace“ gynėją Marcą Guehi.

Marcas Guehi | „Stop“ kadras

Madrido „Real" žiemos perėjimų lango metu nesiruošia siūlyti pinigų už „Crystal Palace" gynėją Marcą Guehi.

0

Klubas puikiai žino, kad galės pasirašyti su juo nemokamai vasarą, nes anglas jau atsisakė pratęsti sutartį su dabartiniu klubu.

M. Guehi pozicija aiški – jis nori naujų iššūkių ir derins kontraktus su užsienio klubais nuo sausio 1 d. „Real“ strategija paprasta: vengti žiemos išlaidų gynybos stiprinimui, laukiant galimybės gauti elitinį žaidėją be išpirkos sumos, kaip dažnai daro Florentino Péeezas. Be M. Guehi, „Real“ trumpajame sąraše yra ir „Bayern“ gynėjas Dayotas Upamecano, kurio sutartis taip pat baigiasi vasarą. Abu variantai atitinka klubo planus atnaujinti gynybą po potencialaus Antonio Rudigerio ir Davido Alabos išėjimo ateinančią vasarą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

