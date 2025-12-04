Madrido „Real“ taikosi į „Crystal Palace“ gynėją Marcą Guehi

Klubas puikiai žino, kad galės pasirašyti su juo nemokamai vasarą, nes anglas jau atsisakė pratęsti sutartį su dabartiniu klubu.
M. Guehi pozicija aiški – jis nori naujų iššūkių ir derins kontraktus su užsienio klubais nuo sausio 1 d. „Real“ strategija paprasta: vengti žiemos išlaidų gynybos stiprinimui, laukiant galimybės gauti elitinį žaidėją be išpirkos sumos, kaip dažnai daro Florentino Péeezas. Be M. Guehi, „Real“ trumpajame sąraše yra ir „Bayern“ gynėjas Dayotas Upamecano, kurio sutartis taip pat baigiasi vasarą. Abu variantai atitinka klubo planus atnaujinti gynybą po potencialaus Antonio Rudigerio ir Davido Alabos išėjimo ateinančią vasarą.
