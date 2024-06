Madrido „Real“ rado solidžią pamainą išvyksiančiam Vincentui Porier

Pamainos vidurio puolėjo pozicijoje „Karališkojo“ klubo atstovams prireikė, kai prancūzas Vincentas Porier pasiekė žodinį susitarimą su Stambulo „Fenerbahče“.

S.Ibaka prieš persikeldamas į Vokietiją žaidė NBA, o 2019 m. buvo svarbi dalis čempioniškos Toronto „Raptors“ komandos.

34 metų 210 cm ūgio atletas šiame sezone Vokietijos lygoje per 21 minutę vidutiniškai renka 10,7 taško, atkovoja 5,8 kamuolio ir atlieka 1,6 rezultatyvaus perdavimo.

Eurolygoje per 25 minutes vidutiniškai pelnydavo 12,6 taško, atkovodavo 6,8 kamuolio ir atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo.

💣💣💣🚨🚨🚨

Serge Ibaka is close to an agreement for a season with Real Madrid, I was confirmed by several sources.



🏀A falta de los últimos flecos, Ibaka tiene perfilado un acuerdo por una temporada con el Real Madrid

➡️https://t.co/zzD2wyGeNi pic.twitter.com/1uQgzrKYiK