TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Jogėla prisidėjo prie įspūdingos pergalės Italijoje

2025-10-05 20:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 20:50

Įspūdingą pergalę Italijos lygos starte pasiekė Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia" (1/0). Ji namie 109:69 (24:15, 22:15, 29:12, 34:27) nepasigailėjo Kantu „Acqua" (0/1).

M.Jogėla triuškino varžovus

Įspūdingą pergalę Italijos lygos starte pasiekė Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (1/0). Ji namie 109:69 (24:15, 22:15, 29:12, 34:27) nepasigailėjo Kantu „Acqua“ (0/1).

1

Starto penkete mačą pradėjęs M.Jogėla per 19 minučių surinko 7 taškus (1/4 dvit., 1/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir rungtynes baigė su 1 naudingumo balu.

Nugalėtojams po 21 tašką įmetė DeVante'as Jonesas ir D.J. Stewardas. Svečių gretose su 14 taškų rezultatyviausias buvo Jordanas Bowdenas.

