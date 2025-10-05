M.Jogėla prisidėjo prie įspūdingos pergalės Italijoje

Starto penkete mačą pradėjęs M.Jogėla per 19 minučių surinko 7 taškus (1/4 dvit., 1/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir rungtynes baigė su 1 naudingumo balu.
Nugalėtojams po 21 tašką įmetė DeVante'as Jonesas ir D.J. Stewardas. Svečių gretose su 14 taškų rezultatyviausias buvo Jordanas Bowdenas.
