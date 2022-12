Lyg Holivudo kine: 21 taško deficitą turėjęs ASVEL išsigelbėjo tritaškiu aidint sirenai

Savo ruožtu Vilerbano ekipai tai buvo trečioji pergalė iš eilės. Visas jas prancūzai laimėjo skirtumais nuo 1 iki 4 taškų.

Šį sykį aikštės šeimininkai slogiai pradėjo susitikimą ir greitai krito duobėn, o Pirėjo ekipa spurtavo 12-0 ir sparčiai didino atstumą (8:21).

Pastarieji apsukų nemažino ir antrajame kėlinyje. Jo metu „Olympiacos“ krepšininkai sugebėjo susikrauti net 20 taškų pranašumą (22:42).

Amine Noua AT THE BUZZER gives the win to @LDLCASVEL💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/W41TzGGSL0