Lyderių vedama „Timberwolves“ išsivežė pergalę iš Memfio

„Timberwolves“ tam, jog patektų į atkrintamąsias varžybas dar turėjo įkrintamosiose įveikti Los Andželo „Clippers“ klubą.

Puikiai šiose rungtynėse atrodė Anthony Edwardsas, kuris per 40 minučių pelnė 36 taškus (8/12 dvit., 4/11 trit., 8/8 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, 2 kartus suklydo ir 5 sykius pažeidė taisykles.

„Timberwolves“ ketvirtajame kėlinyje pirmavo tik keturiais taškais, tačiau tada surengė kelias atabas be atsako ir atritrūko iki 122:112 ir galiausiai išlaikė pergalingą pranašumą

„Dar vienas šou. Štai ir viskas. Surengti dar vieną šou ir prisidėti prie komandos pergalės“,– po susitikimo kalbėjo 2020 metų pirmasis NBA naujokų biržos šaukimas.

Minesotos ir Memfio komandos yra dvi jauniausios ir tuo pačiu dvi rezultatyviausios šios sezono lygos komandos, o per pirmąjį kėlinį 41 tašką pelniusi „Timberwolves“ pagerino franšizės atkrintamųjų rekordą.

Susitikimas neapsiėjo be incidento. Antrajame rungtynių kėlinyje į aikštė išbėgusi moteris prisirakino prie krepšio konstrukcijos ir mačą buvo galima tęsti tik, kai ją pavyko atrakinti.

