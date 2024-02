Lyderiavęs Domantas Sabonis nuo nesėkmės neišgelbėjo – „Kings“ krito prieš lygos autsaiderius

D. Sabonis arenos šeimininkų gretose buvo rezultatyviausias žaidėjas. Lietuvis aikštelėje praleido daugiau nei 40 minučių, per kurias pelnė 30 taškų (10/14 dvit., 1/3 trit., 7/10 baud.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Jau 10-ąją minutę varžovo metimą blokavęs D. Sabonis rungtynėse pasiekė ir simbolinę ribą – šis blokas buvo jau 250-as jo karjeroje.

not in Domas' house 😤



With his first block at the 10:06 mark of the first quarter of tonight's game vs. Detroit, Domantas Sabonis has now reached 250 career blocks. pic.twitter.com/GdSsyT7DdN

