Belgai aktyviau pradėjo mačą ir jau netrukus buvo priekyje. Romelu Lukaku pasinaudojo šiurkščia varžovų gynėjo klaida ir nuginklavo rusų vartininką.

Belgijos rinktinės puolimo lyderis iš karto po įvarčio ieškojo kameros, į kurią galėtų pasakyti svarbią žinutę.

„Chrisai, Chrisai, aš tave myliu“, – tokią žinutę R.Lukaku nusiuntė ligoninėje atsigaunančiam Danijos rinktinės žaidėjui Christianui Eriksenui, su kuriuo kartu žaidžia Milano „Inter“ klube.

Netrukus belgai sukurė dar kelis pavojingus momentus, o vienas iš jų buvo rezultatyvus. Prie atšokusio kamuolio pirmasis suskubo po keitimo aikštėje pasirodęs Thomasas Meunieris, kuris padidino belgų pranašumą iki 2:0.

Jis aikštėje vospo trijų minučių pakeitė Timothy Castagne, kuriam, įtariama, po susidūrimo su varžovu galėjo lūžti akiduobė.

Rusai bandė sukurti kažką ir prie belgų vartų, bet to padaryti jiems nepavyko.

Panašus vaizdas buvo ir po pertraukos. Belgija žaidė aštriau, bet trūko tikslumo. To paties stigo ir Rusijai, kuri lemiamu metu vis nesugebėdavo rimčiau grasinti belgų vartams.

Rungtynėms artėjant prie pabaigos Belgija tvirtai laikė žaidimo gijas savo rankose, o R. Lukaku 88 min. pabėgęs vienas prieš vartininką galutinai įtvirtino komandos pergalę.

Finalinis teisėjo švilpukas paskelbė Belgijos pergalę 3:0.

