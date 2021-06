Incidentas įvyko apie 43 minutę. Komandos draugas išsimetinėjo kamuolį iš šoninės linijos, jį C. Eriksenas bandė sustabdyti, bet tiesig susmuko ant vejos.

Tuoj pat aplink jį apstojo kiti žaidėjai, į aikštė išbėgo medicinos personalas. Futbolininką, pasak komentatorių, buvo bandoma gaivinti ir elektros šoku. Jam buvo atliekamas ir širdies masažas.

UEFA netrukus paskelbė, kad rungtynės bent jau laikinai yra nutraukiamos. Danas aikštę paliko ant neštuvų.

Kaip vėliau paaiškėjo, žaidėją pavyko atgaivinti, jis stadioną neštuvuose paliko jau būdamas sąmoningas ir reaguodamas į aplinką.

UEFA pranešė, kad Ch. Erikseno būklė šiuo metu yra stabili. Jam atliekami daugiau tyrimų.

Pranešama, kad mačas gali būti atnaujintas. UEFA artimiausiu metu pateiks daugiau informacijos.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.