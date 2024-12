Lonnie Walkerio agentas sureagavo į kalbas apie dėmesį iš NBA klubų

L. Walkerio agentas savo žinutę pateikė socialiniame tinkle „X“, sureaguodamas į kauniečių sporto direktoriaus Gedimino Navicko išsakytus žodžius.

„Realybė tokia, kad NBA lygoje turi tobulai susidėlioti daug faktorių, kad L.Walkeris gautų tokią sutartį, kokios jis nori. Tikiu, kad jis nesiekia minimalaus kontrakto, o tai dar labiau sumažina jo galimybes“, – „BasketNews“ žurnalistui Lukui Malinauskui teigė G.Navickas.

„Pateikta citata neperteikia Lonnie ar mano požiūrio dėl jo galimo sugrįžimo į NBA. Lonnie yra susikoncentravęs į sezoną „Žalgiryje“. Toliau vertinsiu visas įmanomas galimybes, bet kol kas niekas nėra nuspręsta“, – po pranešimu komentavo krepšininko agentas George'as Landbergas.

Priminsime, kad NBA apžvalgininkas Marcas Steinas teigė, kad 26-erių krepšininku susidomėjo Filadelfijos „76ers“, Minesotos „Timberwolves“, Majamio „Heat“, Denverio „Nuggets“ ir Bostono „Celtics“ ekipos.

Būtent su Bostono ekipa amerikietis vasarą turėjo trumpalaikį kontraktą. Jam nutrūkus L. Walkeris persikėlė į „Žalgirio“ ekipą.

Iki vasario 18 dienos jam yra suteikiama galimybė sugrįžti į NBA už 450 tūkst. JAV dolerių išpirką.

The quote below is not indicative of Lonnie’s or my outlook for him to potentially return to the NBA. Lonnie is focused on his season with Žalgiris.

I will continue to assess all options but nothing has been determined at this time. https://t.co/lyzjoCKqYA