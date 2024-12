Eurolygos mėnesio naudingiausio laurus susižėrė ASVEL lyderis

Prancūzas gruodį fiksavo 21,3 taško, 5,3 rezultatyvaus perdavimo ir 26,8 naudingumo balo vidurkius.

O geriausias rungtynes sužaidė prieš Madrido „Real“ komandą, kai per 30 minučių pelnė 23 taškus, atkovojo 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 31 naudingumo balą.

Spalio mėnesį Eurolygos mėnesio naudingiausiu žaidėju buvo pripažintas Kevinas Punteris, o lapkričio T.J.Shortsas.

Theo Maledon out here with a historic run in December as he becomes the first @LDLCASVEL player to win an MVP of the Month award 🏆



Maledon helped push his side to a winning month and often put the team on his back with impressive performances 💪



‘MVP of the Month’ I… pic.twitter.com/YSjp7UecUP