Londone Kenijos bėgikė pagerino retą moterų pasaulio rekordą

30-metė bėgikė iš Kenijos per paskutinius 300 metrų išsiveržė į priekį ir finišo liniją priešais Bakingemo rūmus kirto per 2:16.16 val. bei pagerino Mary Keitany 2017 m. Londone vykusiose moterų lenktynėse pasiektą 2:17.01 val. rezultatą.

Antroji finišo liniją kirto Etiopijos bėgikė Tigst Assefa (2:16.23 val.), o trečia – Joyciline Jepkosgei (2:16.24 val.).

WORLD RECORD ‼️



Olympic champion Peres Jepchirchir breaks the women-only marathon world record* with 2:16:16 at the @LondonMarathon after a crazy sprint finish 🤯



*Subject to the usual ratification procedures#londonmarathon2024 pic.twitter.com/FdiWaqledu