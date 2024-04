Karjerą baigęs Nemanja Bjelica imsis pareigų Turkijos klube

Pranešama, kad serbas tapo Stambulo „Bahčešehir“ komandos krepšinio operacijų vadovu.

Turkų klubas šį sezoną varžosi FIBA Europos taurėje, kur pasiekė finalą ir jame kovoja su Chemnico „Niners“ atstovais iš Vokietijos. Stambulo klubui šį sezoną atstovauja buvęs žalgirietis Tyleris Cavanaugh.

Turkijos čempionate „Bahčešehir“ su 12 pergalių ir 16 pralaimėjimų užima 11-ą vietą turnyro lentelėje.

🤝 We are happy to announce that for the 2024-2025 season, former EuroLeague MVP and NBA Champion, Nemanja Bjelica has joined us as the Head of Basketball operations.



💪 Welcome to our family and we wish you success in your new position! @NemanjaBjelica



❤️💙… pic.twitter.com/iADi4jHneD