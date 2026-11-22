Vilniaus „Rytas“ (6/4) savo arenoje priima Utenos „Juventus“ (3/7).
Uteniškiai vietiniame fronte fiksuoja keturių pralaimėjimų seriją, o vilniečiai per per penkis pastaruosius mačus įveikė tik Jonavos „Hipocredit“. Itin skaudžiu smūgiu „Ryto“ ambicijoms tapo nesėkmė prieš Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (3/7) – 97:103.
Abi komandos geriau laikosi FIBA Čempionų lygoje, kur „Rytas“ per keturis turus suklupo tik kartą, o „Juventus“ pasiekė dvi pergales ir patyrė du pralaimėjimus.
Uteniškiai pateikė staigmeną eliminuodami „Rytą“ praėjusio sezono ketvirtfinalyje, bet spalio pabaigoje stipresni jau buvo vilniečiai – 94:76.
Vis dėlto „Juventus“ turi ir neįprastą kozirį – Vilniuje jie nesijaus kaip svečiai, nes šiame mieste žaidžia savo Čempionų lygos namų mačus. Tuo tarpu „Rytas“ versis be pagrindinio vidurio puolėjo Artūro Gudaičio.
Rungtynių eiga:
Rungtynių pradžioje „Juventus“ dažnai klydo, bet Džiugo Slavinsko dvitaškis ir netrukus pridėtas tolimas metimas leido laikytis koviniu atstumu – 11:13. Tevianas Jonesas blokavo Gytį Masiulį, bet „Rytas“ į priekį truktelėjo po Mato Jogėlos tritaškio – 18:12. Dvi atakas sėkmingai užbaigė G.Masiulis, o vilniečių pranašumą įtvirtino Ricky Lindo dėjimas – 24:16.
„Ryto“ persvarai pasiekus 9 taškus (31:22) dvitaškiu atsakė Jackas Pagenkopfas, iš toli driokstelėjo Justas Furmanavičius. Laurnas Beliauskas pataikė tritaškį su pražanga, bet prametė baudos metimą, netruksu pridėjo dar vieną tolimą metimą (34:38). Cassiusas Winstonas pelnė pirmuosius savo taškus, bet su kėlinio sirena prasižengė prieš Chase'ą Hunterį ir padovanojo jam du lengvus taškus nuo baudų metimo linijos (43:45).
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