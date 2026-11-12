LKL pirmajam ratui pasibaigus – po vieną svarbų klausimą kiekvienam klubui prieš antrąjį etapą

Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (1/7) – ar esami žaidėjai gali geriau?
Pirmajame rate kėdainiškiams reikėjo ilgai laukti pirmojo laimėjimo – net iki septintojo turo, kai buvo nugalėta „Tauragė“. Reikia pasakyti, kad pagal žaidimo progresą Evaldo Beržininkaičio kariauna atrodo padariusi didžiausią pažangą, bet jie pradėjo nuo labai žemos kartelės, tad pašokti aukščiau nebuvo sudėtinga. Žvelgiant į „Nevėžio“ pasirodymą, aiškiai į akis krenta prašovimas su žaidėjų pasirinkimu vasarą. Pirmasis toks žaidėjas yra Javontae Hopkinsas (18 min., 6,8 tšk., 4,8 naud. bal.), kuris jau krenta iš rotacijos, bet vis dar yra Kėdainiuose, kadangi su juo vasarą buvo pasirašytas dvejų metų kontraktas. Pats laikas su amerikiečiu atsisveikinti. Naudos neduoda Danielius Lavrinovičius, kuris fiksuoja neigiamą naudingumo balų skaičių – minus 0,25. Jonas Zakas per 21 minutę renka 0,13 balo. Aaronas Gray‘us gerai pradėjo sezoną, bet jo skaičiai sparčiai ritasi žemyn. Kėdainių komandoje yra eilė žaidėjų, kurie aikštelėje ne tik, kad nepadeda, bet ir kenkia žaidimui, tad jeigu norima kilti iš dugno, reikės tikėtis, jog situacija pasikeis arba pakeisti pačius žaidėjus. Žinoma, kad D.Lavrinovičius ar J.Zakas jaučiasi saugūs, kadangi turi lietuviškus pasus, bet užsieniečių gretose pokyčių tikrai bus.
Voinalovičius
„Tauragė“ (3/6) – ar traumos ir ligos apleis jūsų gretas?
LKL naujokai užfiksavo tikrai respektabilų ir gerą rezultatą, nors tikrai pirmajame rate važiavo duobėtu keliu. Dėl traumų Camrenas Hayesas praleido trejas rungtynes, Haris Bratanovičius – dvejus, Darylas Doualla ir Vitalijus Kozys – po vienerias. Dar eilė žaidėjų rungtynių iškart pakilę iš ligos patalo ar nepasveikę iki galo. Bloga naujiena, kad kelio traumą patyrė Andrijus Voinalovičius ir gali būti, jog taip pat krenta iš rikiuotės. Taip pat teko keisti Donoavą Jacksoną į Daishoną Smithą, pasipildyta ir Doviu Bičkauskiu. Permainos gynėjų grandyje jau įvyko, traumų buvo nemažai, bet „Tauragė“ tris pergales susirinko. Vyr. treneriui Tomui Rinkevičiui nemažai darbo tiek įvedant į žaidimo schemas naujokus, tiek tvarkantis su rotacijos problemomis.
„Juventus“ (3/6) – kiek procentų savo potencialo parodėte?
Utenos komanda ne veltui atsidūrė vos aštuntoje pozicijoje – brangiausi komandos žaidėjai susidūrė su traumomis: Paulius Valinskas dar nežaidė nė vieno mačo, Cameronas Reynoldsas iškrito iš rikiuotės sužaidęs vos 4 susitikimus, o Justas Furmanavičius nežaidžia jau tris savaites. Reikia dar pridėti, kad teko skubiai keisti centrą, pasikviečiant Emmanuelį Nzekwesį. „Juventus“ „popieriuje“ atrodo tikrai ne aštuntos vietos LKL ekipa, todėl įdomu, kiek procentų savo potencialo komanda parodė pirmajame rate, kai neturėjo visos savo sudėties. Laimonui Eglinskui reikia spręsti Teviano Joneso klausimą, kaip jį paversti naudingesniu žaidėju ir apriboti jo blogus sprendimus puolime, bet kol kas jo rankos surištos, kai net ir tragiškai žaidžiant amerikiečiui privalai jį leisti ant parketo, kadangi rotacijoje trūksta žaidėjų.
Johnsonas
Jonavos „Hipocredit“ (3/6) – ar Nickas Johnsonas sutiks Kalėdas Lietuvoje?
Tikrai daugiau nei daugelis galėjo tikėtis – Stepono Babrausko kariauna graužia parketą ir tai duoda rezultatą – trys pergalės per pirmąjį ratą. Daug talento ekipa neturi, bet sunkus darbas abejose aikštelės pusėse ir kovingumas lemia sėkmingą „Hipocredit“ startą. Labiausiai prie to prisidėjo N.Johnsonas – 20,7 taško ir 23,6 naudingumo balo vidurkiai, pataikant 41,7 proc. tritaškių ir 63,6 proc. dvitaškių. Fantastiškas gynėjo, atvykusio iš Čekijos, pasirodymas. N.Johnsonas yra praktiškai pusė komandos, nes geba ir kurti kitiems, ir spręsti atakas vienas pats bei traukti ekipą užstrigusiose atakose. Krepsinis.net žiniomis, N.Johnsono agentas sulaukė skambučių iš pajėgesnių ir turtingesnių komandų. Jeigu N.Johnsonas išvyktų, rasti lygiavertę pamainą būtų beprotiškai sudėtinga.
„Šiauliai“ (4/5) – ar žaidimas atitinka jūsų lūkesčius?
Europos taurėje vėl žaidžiantys šiauliečiai turėtų neigiamai vertinti pirmąjį ratą. Tai byloja ir faktas, kad vyr. treneris Darius Songaila jau turėjo rimtą pokalbį su klubo vadovais po pralaimėjimo namie „Tauragei“. Prieš tai sekė 22 taškais patirta nesėkmė prieš „Neptūną“. Rezultatas atrodo neblogai, bet pats žaidimas labai banguojantis ir su tuo susijęs faktas, jog lyderis Cedricas Hendersonas sužaidė vos 5 mačus pirmajame rate bei niekaip nepagavo ritmo – 11,6 taško ir 10,4 naudingumo balo nėra jo skaičiai. „Šiauliai“ tikrai turi gerinti žaidimą ir tai gali nesunkiai pavykti, jeigu C.Hendersonas pagaliau nusipurtys traumas ir įgis sportinę formą, ką jam trukdo padaryti riešo ir čiurnos problemos.
Petrauskas
Klaipėdos „Neptūnas“ (5/4) – ar su nauju centru tapsite kietesne komanda?
Uostamiestyje nuotaikos irgi neturėtų būti idealios: pralaimėjimas Panevėžyje nuo plius 18 iki 20 taškų, tada vos išvargta pergalė prieš „Tauragę“. Vis dar laukiamas naujas vidurio puolėjas, kurio žūtbūt reikia, bet jo niekaip nesuranda. Gerokai per ilgai buvo laukta su Raymondu Somerville‘u, nes dar jam esant ekipoje reikėjo ieško pamainos ir paleidžiant žaidėją į Slovakiją turėti jam pamainą. Vis dėlto didesnė problema yra tai, kad „Neptūnas“ neturi kietumo ir charakterio – daug tik pulti mėgstančių žaidėjų ir trūksta tokių, kurie žengtų ant parketo luptis, o ne tik rinktis statistiką. Galbūt toks kietakaktis vidurio puolėjas galėtų pagerinti situaciją ir užduoti tinkamą toną reikiamu metu.
Panevėžio „Lietkabelis“ (5/4) – Robine Hude, kada įgausite stabilumo?
Panevėžiečių vizinė kortelė yra Robino Hudo pasirodymas – pralaimėjimai prieš silpnesnius ir pergalės prieš stipresnius ar turtingesnius. Pirmajame rate atiduotas taškas Jonavos ekipai ar pralaimėta Gargžduose, bet nugalėtas „Rytas“ ir „Neptūnas“. Šiuo klausimu nieko naujo, bet stabilumo turbūt norėtų tiek sirgaliai, tiek klubo vadovai. „Lietkabeliui“ gerai, kad jie pirmąjį ratą baigė dviem laimėjimais ir tai leido pakilti iki ketvirtos pozicijos, bet siekiant atvesti aistruolius į areną, reikėtų išlaikyti pastovumą, nes dabar nežinai, kurią versiją atėjęs į areną gausi – kaip prieš PAOK ar kaip prieš „Hipocredit“.
Vilniaus „Rytas“ (5/3) – kada papildymas?
Dviejų žaidėjų traumos ir papildymo laukimas – tokia pastarųjų savaičių „Ryto“ kasdienybė. Trys pralaimėjimai pirmajame rate yra kiek per daug – nugalėti „Lietkabelį“ arba „Gargždus“ namuose tikrai buvo galima. Dabar pagrindinis klausimas, kada atvyks gynėjas ir ar tai bus vienintelis papildymas, kadangi gali būti, jog bus du naujokai. „Rytui“ tikrai reikia stiprintis, nes dabartinė gynėjų grandis neatrodo pajėgi kautis dėl aukščiausių rezultatų, o situaciją prastina ir labai blankus Mato Jogėlos sezono startas, kuris renka vos po 5,6 taško ir 5,1 balo. Tas pats Ricardo Lindo neranda savęs nei puolime (6,8 tšk., 7,1 naud. bal.), nei gynyboje. Idealiu atveju reikia ir gynėjo, ir puolėjo.
Carlosas
„Gargždai“ (6/3) – kiek „bado žaidynėse“ pavyks išsilaikyti tarp lyderių?
Paulius Malašauskas ne kartą pasisakė, kad dabar ant jo komandos nugaros yra nupieštas didelis taikinys ir visi varžovai žūtbūt nori nugalėti gargždiškius. Akivaizdu, nes niekas nesitikėjo 6 pergalių ir antros pozicijos po pirmojo rato – visgi pagal biudžetą tai yra gerokai lūkesčius viršijanti ekipa. Antrajame rate visi žemiau esantys oponentai „Gargždus“ matys kaip taikinį, kurį reikia sumedžioti tiek pasigerinant situaciją lentelėje, tiek priartėjant prie jų rikiuotėje. „Gargždai“ tuo tarpu užsikėlė kartelę ir ją reikės išlaikyti, bet tam ir toliau reikės Jaquano Carloso MVP formos bei gerai padedančių jam Stanley Daviso bei Langstono Wilsono ar Benjamino Krikkes pagalbos. Su legionieriais pataikyta fantastiškai, o ir lietuviai labai gerai atlieka pagalbinių žaidėjų vaidmenį. Penkių mačų namie atkarpa laukia antrajame rate, tad šansai išlikti aukštai tikrai yra.
Kauno „Žalgiris“ (9/0) – kiek dar tęsis pergalių serija?
Nesulaikoma jėga LKL – Tomo Masiulio auklėtiniai pastarąją nesėkmę patyrė 2025 metų spalio 19 dieną. Beveik 13 mėnesių vietinėse pirmenybėse nesuklupta ir neaišku, kada tai nutiks. Visos serijos anksčiau ar vėliau baigiasi, bet turint omenyje dabartinius „Žalgirio“ išteklius ir gilią rotaciją, nugalėti kauniečius net ir jiems tausojant lyderius, atrodo labai sudėtinga užduotis. Dabar „Žalgirio“ laukia trejos iš eilės rungtynės su potencialiais varžovais, kurie galėtų pasikandžioti – „Neptūnu“, „Lietkabeliu“ ir „Rytu“. Galbūt šįkart kažkam pavyks nutraukti seriją ar tą patį klausimą galėsime kelti ir po antrojo rato?
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