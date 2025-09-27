LKL: „Neptūnas“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

Klaipėdos „Neptūnas“ (1/0) savo arenoje priima titulą ginantį Kauno „Žalgirį“ (2/0).
Žalgiriečiai sezono starte nugalėjo „Jonavą Hipocredit“ (87:78) ir „Šiaulius“ (93:72), o „Neptūnas“ atsidarė išvykoje įveikdamas Panevėžio „Lietkabelį“ (96:84).
Į pirmąsias sezono rungtynes Klaipėdoje išparduoti visi bilietai.
Abiems klubams tai bus paskutinė repeticija prieš išplaukiant į tarptautinius vandenis. Į Europos taurę grįžtantys klaipėdiečiai antradienį aplankys Vroclavo „Šlask“, „Žalgiris“ diena vėliau viešės Monake.
Rungtynes, kurios 16.50 val. startuos „Švyturio“ arenoje, jums sekti padės portalas Krepsinis.net.
