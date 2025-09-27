Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

LKL: „Neptūnas“ – „Žalgiris“ (GYVAI)

2025-09-27 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-27 16:20

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) susiduria du sėkmingai startavę klubai.

Žalgiriečiai lankosi Klaipėdoje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) susiduria du sėkmingai startavę klubai.

REKLAMA
0

Klaipėdos „Neptūnas“ (1/0) savo arenoje priima titulą ginantį Kauno „Žalgirį“ (2/0).

Žalgiriečiai sezono starte nugalėjo „Jonavą Hipocredit“ (87:78) ir „Šiaulius“ (93:72), o „Neptūnas“ atsidarė išvykoje įveikdamas Panevėžio „Lietkabelį“ (96:84).

Į pirmąsias sezono rungtynes Klaipėdoje išparduoti visi bilietai.

Abiems klubams tai bus paskutinė repeticija prieš išplaukiant į tarptautinius vandenis. Į Europos taurę grįžtantys klaipėdiečiai antradienį aplankys Vroclavo „Šlask“, „Žalgiris“ diena vėliau viešės Monake.

Rungtynes, kurios 16.50 val. startuos „Švyturio“ arenoje, jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų