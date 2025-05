LKF konferencijos naujienos: Balčiūnas apie organizacijos atsinaujinimą, finansų augimą, Pačėso įmonę ir Valančiūno klausimą

Konferencijos pradžioje LKF prezidentas Mindaugas Balčiūnas įteikė LKF garbės medalius „Už nuopelnus Lietuvos krepšiniui“ Vladui Juknevičiui, Mindaugui Misiūnui, Valerijui Makūnui ir Leonui Karaliūnui.

M. Balčiūnas vėliau pateikė 2024 metų veiklos ataskaitą, kurioje džiaugėsi gerėjančia Lietuvos krepšinio finansine padėtimi, augančiais biudžetais, pristatė pagrindines organizacijos veiklos gaires, išskirdamas dėmesį moterų krepšiniui ir krepšinio plėtrai regionuose.

Prezidentas atkreipė dėmesį į galimus komercinės veiklos sprendimus. Plėsti komercinę veiklą yra vienas svarbiausių LKF prioritetų, siekiant Lietuvos krepšinio plėtros.

Dominykas Domarkas pristatė projektą „Dėl apribojimų krepšininkams ir krepšininkėms rungtyniauti dviejuose suaugusiųjų krepšinio čempionatuose“. Vienintelis pakeitimas – galimų dvigubos licencijos, leidžiančios rungtyniauti LKL ir NKL lygose, krepšininkų amžius padidinimas nuo 22 metų iki 24 metų.

Kone svarbiausi Konferencijoje priimti sprendimai yra LKF įstatų pakeitimai. Visų pirma, pakeistas organizacijos pavadinimas – LKF tapo Asociacija „Lietuvos krepšinis“.

Taip pat buvo pakeistas Strateginio valdymo tarybos (SVT) statusas iš Kolegialaus organo į patariamąjį. Kolegialiais organais lieka Vykdomasis komitetas ir Konferencija.

Vienu papildomu nariu praplėstas ir organizacijos Vykdomasis komitetas – jame atsirado vieta FIBA valdyboje Lietuvai atstovaujančiam asmeniui. Toks asmuo šiuo metu yra Darius Gudelis.

Etikos, drausmės ir apeliacinės komisija praplėsta nuo 3 iki 5 narių. Naujais Etikos ir drausmės komisijos nariais tapo Tomas Jasevičius (komisijos pirmininkas), Rasa Liuimienė, Andrius Budvytis, Laimonas Kisielius ir Dalius Ubartas.

Po konferencijos M. Balčiūnas kalbėjosi su žurnalistais, kuriems atsakė į daugiausiai dėmesio dabar žiniasklaidoje sulaukiančius klausimus apie Joną Valančiūną ir Matą Buzelį, taip pat su Tomu Pačėsu siejamą UAB „Altorūnai“, kuriai priklauso prekinis ženklas TV „Pirk ir imk“ bei kitus aktualius Lietuvos krepšiniui dalykus.

„Tikrai buvo pavyzdinė konferencija vien dėl to, kad parodė, kokia krepšinio bendruomenė yra vieninga esminiais klausimais. Mūsų nuomonės detalėms gali skirtis, kas yra labai normalu, bet kai mes kalbam apie strateginius Lietuvos krepšinio tikslus, mes viską matom iš esmės vienodai. Tai dėkoju nariam, kurie atvažiavo. Pirmas pusmetis buvo intensyvus, einam tuo keliu, kurio tikrai norėjom – kurt atvirą organizaciją, viešą, skaidrią ir visi mūsų sprendimai visiems matomi, žinomi. Vertint galima juos visi skirtingai, bet svarbiausia, kad visi sprendimai kurtų pridėtinę vertę Lietuvos krepšinio sistemai. Tai šiandien buvo dėti dideli žingsniai komercializacijos krypties link, nes atnaujinsim pačią organizaciją – nuo pavadinimo iki identiteto – ir ypatingai globalioje rinkoje yra daug perspektyvų. Šiandien šis akcentas buvo pagrindinis. O šiaip visi kiti daugiau formalūs sprendimai, kurie tiesiog privalomi pagal asociacijos įstatus ir tas buvo padaryta“, – kalbėjo M. Balčiūnas.

– Praktiškai nesulaukėt nei vieno klausimo. Ar tai reiškia, kad viskas nariams yra aišku ir priimtina?

– Aš manau, kad galima daryt tą išvadą. O antra – mes kasdien bendraujam. Mums nereikia konferencijos vieną kart į metus, kad atsakyti į klausimus. Vakar buvau trijose savivaldybėse ir kasdien faktiškai tas bendravimas vyksta. Tai džiaugiuosi tuo geru supratimu vienas kito, ir narių, ir pačios asociacijos.

– Kalbant apie rinktines, vienu metu skaidrėje buvo paminėtas Matas Buzelis ir Gabrielė Nikitinaitė, bet ji buvo greitai ištrinta ir pasirodė tik G. Nikitinaitė. Kur M. Buzelis prapuolė?

– Nežinau. Skaidrės yra skaidrėm, galima įjungti, jeigu norit, bet esmė – mes kreipiam šiai temai daug dėmesio ir ieškom talentų, kurie gimė galbūt ne Lietuvoje, bet turi lietuviškas šaknis, ir tą darbą tęsim. Tą darbą pradėjom prieš kokius tris metus, ir sakyčiau, kad yra geri rezultatai ir tas vyks toliau, nes pagrindinė problema, ypatingai merginų krepšinyje yra atranka, masiškumas, ir mums pasipildymo iš mūsų išeivijos bendruomenių tikrai reikia ieškot, ir ten randam.

– Labai daug pozityvo buvo visose kalbose. Ar yra kas nesiseka federacijai?

– Sakyčiau, kad tie tikslai arba uždaviniai – galbūt uždaviniai – jie yra įgyvendinami, ir tas yra svarbiausia. Pozityvo daug tarp narių ir pozityvo yra daugiau, negu galbūt yra jo viešojoje erdvėje, bet, dėl to mes tikrai nedarom problemos. Svarbiausia strategija, kurią įgyvendinam. Strategija skirta krepšinio rinktinių, krepšinio žaidėjų rengimui ir tarptautinių laimėjimų pasiekimui. Va, čia yra tikrai iššūkis, kurį turim realizuot.

– Vienas pagrindinių tikslų buvo auginti biudžetą. Kaip sekasi rinkti lėšas?

– Vienas geriausiai galbūt įgyvendinimų dalykų yra finansinis augimas. Ir kaip jau rodžiau, Lietuvoje mes priaugome lubas, nes yra komercinės kompanijos, jie turi ribotus tai rinkai rinkodarinius biudžetus ir dėl to mums reikia eit į tas globalias rinkas, ypatingai Vidurio Rytus. Didžiausias potencialas komercinių pajamų augime ir dėl to reikėjo tam tikrų pokyčių, kad organizacija globalioje rinkoje taptų atraktyvesne. Reikia turėti kitą identitetą, reikia ir pavadinimo. Federacija, pati kaip organizacija, yra atgyvenusi pavadinimo prasme. Aš sakyčiau, ta nauja forma bus tikrai geras įrankis komercinių pajamų auginimui.

– Konferencijoje dalyvavo 91 narys iš 154. Kaip vertinate tokį vieningumą?

– Jeigu būtume „online“ padarę, iš principo turbūt būtų dalyvavusi absoliuti dauguma. Buvo prašymų, bet žinojom, kad bent 100 maždaug planuoja atvažiuot, ir gyva diskusija yra gyva diskusija, žinot, tada gali pasišnekėt, gali išgirst, galit ir jūs pasikalbint visus, todėl džiaugiuosi.

– Asociacijos nariai juokiasi iš TV „pirk ir imk“ kaip įmonės. Kiek klausimų jums teko sulaukti per pastarąsias dienas dėl šio reikalo?

– Kiekvienas Krepšinio federacijos viceprezidentas yra laisvas siūlyt krepšinio sistemos, krepšinio federacijos kaip organizacijos, darbo efektyvinimo kryptis. Ir kiekvienas siūlo, ir kiekvienas įgyvendina. Kaip Alina Adomaitytė skiria turbūt virš 100 tūkst. merginų programom. Kaip Rolandas Skaisgirys, kaip Remigijus Milašius ir kiti. Tai yra laisvas sprendimas. Jokių nei sutarčių, nei sprendimų nėra padaryta. Jeigu kažkas tai bus – jūs tikrai žinosit. Kaip matot, visi protokolai vieši. Visus protokolus jūs galit matyt, analizuot, vertint, ir tai irgi prisideda prie stipresnės Lietuvos krepšinio sistemos.

– Ar šitas „Pirk ir imk“ projektas neatrodo fiktyvus, koncentruotas į vieną tikslą?

– Ne, ne.. Matot, buvo siūlymas vienam iš komunikacinių kanalų. Ten buvo siūlomos trys įmonės, bet tai yra tik siūlymai. Tai dar labai, labai toli nuo sprendimų, ir manau, kad į šitą projektą tikrai daug daugiau dabar įsijungs. Jūs tikrai padarėt gerą reklamą šitam reikalui. Tai manau, kad vidinės rinkos, galimybių išnaudojimui, atributikos pardavimui dabar yra susidomėjimas milžiniškas, ir tuo labai džiaugiamės. Tai įsirinksim patį geriausią sprendimą federacijai, ir aišku jus informuosim.

– Jūs į šitą dalyką žiūrit su šypsena, bet viskas atrodo taip pilkame fone – federacija atrodo įsisukusi į kažkokį korupcinį draugysčių tinklą.

– Nežinau. Čia, matot, kiekvienas galim vertint pagal save. Kaip rodo biudžeto augimas ir pačios organizacijos augimas – visi sprendimai būtent organizacijai buvo labai teisingi. Jeigu žiūrėt lygas, kurios tiesiogiai priklausė federacijai, kaip Moksleivių lyga ir Moterų lyga, tai mes padvigubinom biudžetą per nepilnus keturis metus. Tai reiškia, kad visi sprendimai buvo labai teisingi. Ir tai ne mūsų kažkokios naudot ar panašiai – tai yra teisėjam, Moksleivių lygos augimui, tia yra krepšinio sistemos stiprinimui. Be to niekur nenueisim. Finansinis stiprėjimas yra privalomas, jeigu norim stiprinti ir bendrą krepšinio sistemą. Tai sakyčiau – neblogai sekasi.

– Bet mes kalbam apie visiškai fiktyvų verslą – neegzistuojančią televiziją. Kodėl iš viso federacija svarsto tai, nes tam nereikia jokios kompetencijos?

– Kaip minėjot, pas mus yra 154 nariai. Kiekvienas narys gali siūlyt savo pasiūlymus, rekomendacijas ir panašiai, bet tai tikrai nereiškia, kad mes a priimsim. Aš, kaip vienas iš strateginės valdybos, tarybos narių, fiksuojamės, viską protokoluojam ir viešinam. Vertinam kiekvienas pagal save. Mes ieškom finansinio stiprėjimo kelių, ir tas, kuris atrodys geriausiai, jis ir bus priimtas. Ir jūs tikrai pirmi sužinosit.

– Tai galim tvirtint, kad sutarties su „Pirk ir imk“ nebus?

– Jos nėra.

– Ir nebus?

– Ne aš spręsiu. Yra kolegialūs organai ir panašiai. Bet aplamai nėra apie ką šnekėt, nes nei vienos sutarties šiuo klausimu nėra sudaryta, suprantat? Yra tik svarstymai – pas jus, pas mus – ir tai yra paieškų kelias. Pats geriausias sprendimas bus priimtas ir jūs tikrai pirmi sužinosit.

– O kada šitas klausimas išsispręs ir kas galutinai nuspręs?

– Nėra jokių datų. Mes tą komercinės plėtros strategiją iš principo nuolatos kuriam ir dabar sekantis žingsnis yra susikurt pilną identitetą. Visų pirma tai reiškia vizualinį identitetą. Turime profesionalią agentūrą, kuri tą daro. Laukiam grafinių dalykų, kurie tiktų mums, tiktų visiems nariams ir tai yra pirmas žingsnis. O tai, kad mes šnekam, kad mes diskutuojam – yra labai sveikintina. Ir tai, kad jūs vertinat net ir kritiškai – irgi yra labai pozityvu.

– Linas Kleiza tapęs rinktinės vadovu atsisakė viceprezidento pareigų. Kodėl Tomas Pačėsas, tapęs asistentu, vis dar eina viceprezidento pareigas?

– Nežinau. Tai nemaišo, tai nedraudžiama ir sakyčiau, kad mūsų 154 nariai, tai yra auganti organizacija, kuri faktiškai visus įtraukia, nežiūrint kas kam patinka, kas kam nepatinka – visi turi galimybes saviraiškai. Ir žaidėjai, kaip matot, ir treneriai, ir visi. Kaip visuomeninių organizacijų, tai yra viena didžiausių bendruomenių Lietuvoje, ir yra įvairių nuomonių, yra požiūrių ir tas labai sveikintina.

– Tai mes irgi galim būt viceprezidentais?

– O kodėl ne? Pagalvosim.

– Šitoje bendruomenėje dabar pastaruoju metu kalbų yra daugiausiai dėl vieno asmens, dėl T. Pačeso. Ar jūs buvot prisileidęs minties, kad galbūt reikėtų su T. Pačesu išsiskirti ir taip prigęstų tos kalbos?

– T. Pačesas yra olimpinis prizininkas, jis – ilgametis Lietuvos krepšinio rėmėjas. T. Pačesas – vienas sėkmingiausių Lietuvos krepšinio trenerių. Kokią teisę turiu aš spręst apie tai, kas tinkamas ar ne? Aš esu vykdantysis žmogus, įgaliotas įstatais, ir man visi bendruomenės nariai yra vienodi. Va toks man požiūris.

– Nėra taip, kad skaldo Lietuvos krepšinio visuomenę, Lietuvos krepšinio rinktinę?

– Yra daugiau skaldančių žmonių.

– Viešojoje erdvėje nemažai to neigiamo iš sirgalių požiūrio apie federaciją. Ar jaučiat jūs tą? Galbūt į jus kreipiasi?

– Mes tikrai esam labai atvira organizacija. Visas nuomones labai sveikai priimam. Yra sirgalių labai stipriai remiančių mus, yra sirgalių turinčių kitokią nuomonę. Tai yra Lietuvos krepšinio, kaip socialinio reiškinio, stiprybė, kad mes vienodai žiūrim į visus.

– Galit patvirtinti informaciją dėl Krepšinio namų direktoriaus paieškos?

– Na, čia aplamai naujas dalykas. Noriu pasakyt, kad tikrai ne tas kolegialus organas priima sprendimus, kaip kad čia buvo sureikšmintas. Jūs gal šiek tiek per daug išskiriat T. Pačesą, nes ir kiti viceprezidentai aktyviai teikia siūlymus, bet dėl konkrečiai Krepšinio namų direktorės, sprendimus priima Krepšinio namų valdyba, į kurią yra įtraukta ir Kauno savivaldybė, ir mūsų atstovai. Aš apskritai nesu dalyvavęs toje valdyboje per paskutinius savo keturis metus. Idėja įdomi, bet toli nuo realybės.

– Bet kodėl apskritai T. Pačesas pateikė tą pasiūlymą?

– Man rodos jis net nebuvo kalbėjęs apie tai. Iš kur jūs čia ištraukėt, aš nežinau.

– Per strateginės komisijos susirinkimą nebuvo paminėjęs?

– Ne.

– Dėl M. Buzelio ir J. Valančiūno dalyvavimo rinktinėje kažkas aiškėja?

– Tai jūs luktelkit, sugrįš treneris Rimas Kurtinaitis, ir čia jau trenerio ir vadovo darbo baras.

– Jūs ruošiatės pakviesti J. Valančiūną pokalbiui. Įvyko jau tas pokalbis?

– Laukiame trenerių, jie atvažiuos ir daug dalykų išsispręs.