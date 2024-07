„Liverpool“ talento spindesys atvedė Nyderlandus į pergalę prieš Rumuniją

Pirmasis rungtynių įvartis krito 19-ą minutę, kai „Liverpool“ talentas Cody Gapko atliko kelis klaidinančius judesius su kamuoliu ir pasižymėjo į artimąjį vartų kampą.

Po įgauto pranašumo Ronaldo Koemano kariauna gynyboje neužsidarė, o visu gražumu spindėjo greiti Nyderlandų žaidėjai – progas komandas draugams nuolat kūrė Denzelis Dumfriesas, Memphis Depay`us ir Xavi Simmonsas.

Antrajame kėlinyje „oranžiniai“ ir toliau skrajojo aikštėje, tačiau savo antrojo įvarčio ieškojo ilgai.

Galiausiai savo meistriškumą 83-ią minutę vėl pademonstravo C. Gapko, kuris lyg ant lėkštutės padėjo kamuolį Donyelliui Malenui ir šis padvigubino rezultatą 2:0.

Tas pats D. Malenas jau per teisėjo pridėtą laiką įmušė dar sykį ir išsiuntė rumunus namo 3:0.

Bene realiausią rumunų progą išlyginti rezultatą 81-ą mačo minutę atėmė mačo arbitras, klaidingai užfiksavęs šios komandos žaidėjo pražangą prieš aktorinius sugebėjimus pademonstravusį D. Dumfriesą.

Nyderlandų varžovas ketvirtfinalyje paaiškės šiandien vakare po Austrijos ir Turkijos rungtynių.

Antras kėlinys

93 min. Pergalę įtvirtina D. Malenas 3:0.

83 min. Įvartis! C. Gakpo prasmuko palei šoninę liniją ir atliko trumpą perdavimą į baudos aikštelę kirtusiam D. Malenui, kuris neįdėdamas daug pastangų padvigubino rezultatą 2:0.

81 min. Rumunai turėjo retą progą pabėgti į greitą kontraataką, tačiau mačo arbitras neteisingai interpretavo pražangą ir sustabdė šį išpuolį. Tai supykdė rumunų puolėją Bogdaną Stanciu, kuris už kalbas buvo nubaustas geltona kortele.

73 min. Micky van de Veno smūgiuotas kamuolys skriejo visiškai greta varžovų vartų ir pasižymėti nepavyko. VIen šiame kėlinyje Nyderlandai jau yra atlikę smūgių į vartus.

67 min. Tarp linijų surastą X. Simmonsą pargriovė Marius Marinas, užsidirbęs geltoną kortelę. Netrukus baudos smūgį iš 25 metrų pabandė realizuoti M. Depay, o jo spirtas žemas kamuolys skriejo visai šalia vartų virpsto.

63 min. C. Gakpo pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota nuošalė ir įvartis liko neįskaitytas.

57 min. Nyderlandai kamuolį kontroliuoja 67 proc. laiko ir yra atlikę 13 smūgių į vartus, tuo tarpu rumunai atliko 4 smūgius.

53 min. D. Dumfriesas atlieka dar vieną perdavimą pažeme į baudos aikštelę ir šįkart puikioje situacijoje pasižymėti atsiduria M. Depay ir Donyellis Malenas, tačiau rumunai laiku blokuoja abu bandymus.

46 min. Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.

Pirmas kėlinys

45 min. Teisėjas pridėjo 3 papildomas minutes, per kurias rumunai atliko kelis smūgius į vartų plotą, visgi tikslumo jiems pritrūko. Po pirmojo kėlinio Nyderlandai išsaugojo trapią persvarą 1:0.

43 min. Rumunijos klaida baudos aikštelėje. Kamuolį perėmęs D. Dumfriesas atliko perdavimą greta vartų vidurio buvusiam X. Simmonsui, kuris kiek sudelsė ir atliko prastą smūgį. Iššvaistyta puiki proga...

38 min. Rumunas Vasile Mogosas patyrė traumą ir nebegali tęsti rungtynių. Vietoje jo aikštėje pasirodė Bogdanas Racovitanas.

38 min. Įspūdingas Xavi Simmonso driblingas su kamuoliu, kuris padėjo uždirbti savo komandai kampinį. Iš viso Nyderlandai per pirmą kėlinį jau kėlė net 10 kampinių, tuo tarpu rumunai tam progos dar neturėjo.

30 min. „Oranžiniai“ toliau pulsuoja. Denzelis Dumfriesas pasiuntė skersą žemą perdavimą į baudos aikštelę ir M. Depay buvo arti to, kad būtų mūšęs į tuščius vartus, bet paskutinę akimirką rumunus apsaugojo koją kyštelėjęs gynėjas Radu Dragusinas.

19 min. Nyderlandai anksti veržiasi į priekį! „Liverpool“ talentas Cody Gapko atliko solo reidą su kamuoliu ir ypač tiksliu smūgiu į apatinį kairįjį vartų kampą nuginkluoja rumuną Floriną Nitą 1:0.

Tai jau trečias šio puolėjo įvartis čempionate, padedantis pakilti į rezultatyviausių viršūnę. Tą patį pasiekimą yra užfiksavę dar trys kiti futbolininkai.

