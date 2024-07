Klausimo apie „Auksinę kartą“ sulaukęs Kevinas De Bruyne išvadino žurnalistą kvailiu

Po rungtynių belgų kapitonas Kevinas de Bruyne bendravo su žurnalistais, kai vienas iš jų paklausė, ar skaudu, jog „auksinė karta“ taip ir nepateko į nė vieno didžiojo čempionato finalą.

„Kas ta auksinė karta?“, – paklausė K.De Bruyne.

„Jūsų auksinė karta“, – atsakė žurnalistas.

„Mūsų? Tai jūs sakote, kad anglai, prancūzai, portugalai, vokiečiai dabar neturi „auksinių kartų“? Gerai, ačiū. Kvailys...“, – nueidamas sau po nosim ištarė Belgijos rinktinės kapitonas.

Belgijos rinktinei dar prieš kurį laiką buvo prilipdyta „auksinės kartos“ etiketė, nes daug kam pasirodė, kad belgai buvo surinkę talentingiausią rinktinę šalies istorijoje. Tiesa, ta rinktinė gali pasigirti tik vienu medaliu – 2018 m. pasaulio čempionato bronza.

