„Liverpool“ pratęsimo stebukle iškovojo Anglijos taurę

Pirmajame kėlinyje aktyviau žaidė „Liverpool“ klubas, bet pavojingiausia jo ataka priklausė „Chelsea“ komandai. Greitos atakos smaigalyje atsidūrė ir lengvą įvartį pelnė Raheemas Sterlingas. Visgi, po VAR peržiūros nuspręsta, jog jam asistavęs Nicolasas Jacksonas buvo atsidūręs nuošalėje.

Antrajame kėlinyje kamuolį į vartus jau siuntė „Liverpool“. Po baudos smūgio Virgilas van Dijkas galva pasiuntė kamuolį į oponentų vartų tinklą. Visgi, ir šioje situacijoje buvo užfiksuota nuošalė, nes Wataru Endo perdavimo metu buvo neleistinoje pozicijoje ir trukdė oponentui.

Per pagrindinį laiką abi komandos tikslo nepasiekė, tad buvo žaidžiamas pratęsimas. Jo metu J. Kloppo auklėtiniai turėjo keletą progų įvarčiui, kol galiausiai V. van Dijkas po kampinio pelnė pergalingą rungtynių įvartį.

Tai buvo jau 10-asis „Liverpool“ triumfas lygos taurėje. Pagal šį rodiklį jiems neprilygsta joks kitas šalies klubas. Įdomu, jog paskutinį tokį titulą jie iškovojo taip pat finale 2022 metais nugalėję „Chelsea“.

These are the days my friend ❤️ pic.twitter.com/Bt6I5ZnY8V