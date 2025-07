„Liverpool“ draugiškose rungtynėse pagerbė žuvusį Jota, stadione skambėjo himnas „You'll never walk alone“

Tai buvo pirmosios „raudonųjų“ rungtynės nuo tada, kai D. Jota kartu su savo broliu Andre Silva žuvo autoavarijos metu Ispanijoje.

„Preston“ komandos kapitonas Benas Whiteman‘as padėjo vainiką prieš atvykusius „Liverpool“ komandos sirgalius, o prieš susitikimo pradžią nuskambėjo himnas „You‘ll Never Walk Alone“. Komandų žaidėjai į aikštę žengė dėvėdami juodas juosteles. Brolių atminimas buvo pagerbtas jaudinančia tylos minutes.

Ahead of Liverpool's first preseason friendly, Diogo Jota and Andre Silva were commemorated by Championship side Preston North End with a rendition of 'You'll Never Walk Alone.'



The club also laid a wreath in front of the away supporters. ❤️ pic.twitter.com/ejq2BugHm1

