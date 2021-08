Lionelis Messi po debiuto Prancūzijoje sulaukė netikėto prašymo

Tuo tarpu antrajame kėlinyje po keitimo aikštėje pasirodęs Lionelis Messi debiutavo naujos komandos gretose. Po finalinio rungtynių švilpuko visas dėmesys buvo skirtas argentiniečiui.

„Reims“ vartininkas Predragas Rajkovičius taip pat nepraleido progos paprašyti L.Messi nusifotografuoti kartu su jo mažamečiu sūnumi.

Kiek vėliau vienas geriausių visų laikų futbolininkų susitiko su Prancūzijos legenda Thiery Henry, taip pat pasirašė ant plakato ir paliko stadioną.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry! 🤷‍♂️



A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG



Watch Now - https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ