Lionelio Messi žygis Katalonijoje: rekordais nusėtas kelias, kuriame trūko tarptautinės sėkmės

2004 m. spalis – debiutas „La Liga“

Sulaukęs vos 17 metų ir 3 mėnesių, 22 dienų, L. Messi oficialiai debiutavo su „Blaugranos“ apranga. Į aikštę jis žengė po keitimo rungtynių pabaigoje. Įdomu, kad „Barca“ susitiko su principiniu varžovu – „Espanyol“.

Tuo metu jis tapo jauniausiu „Barcelonos“ žaidėju istorijoje, kuris žaidė oficialiose rungtynėse. Garsiąją klubo „La Masia“ akademiją žaidėjas papildė dar 2000-aisiais, kai atvyko iš vietinės „Newell‘s Old Boys“ komandos būdamas vos 13-os.

L. Messi Argentinos rinktinėje debiutavo 18-os metų – komanda žaidė prieš Vengriją. Rungtynės, švelniai tariant, nepavyko.

63-iąją minutę į aikštę žengęs Leo vos po dviejų minučių užsidirbo raudoną kortelę, kai alkūne vožė varžovų gynėjui Vilmosui Vanczakui.

Šiuo metu jau niekam neliko abejonių, kad „Barca“ savo rankose turi tikrą deimantą. Pasaulis taip pat sukluso, kai argentiniečiui atiteko „auksinio berniuko“ titulas – geriausio jaunojo žaidėjo apdovanojimas Europoje.

Pradžia Argentinos gretose nebuvo sėkminga, bet ledus pavyko pralaužti po metų. L. Messi pirmą sykį pasižymėjo jau ikonišku tapusiu prabėgimu ir suktu smūgiu kaire koja draugiškose rungtynėse prieš Kroatiją. Vis tik argentiniečiai pralaimėjo.

L. Messi 74-ąją minutę žengė į aikštę prieš Serbiją ir Juodkalniją ir tapo jauniausiu Argentinos futbolininku pasaulio čempionato istorijoje.

Argentina triumfavo 6:0, o Leo pelnė paskutinį įvartį – jauniausias visame čempionate ir šeštas visoje istorijoje. Vis tik Argentina žygiavo iki ketvirtfinalio, kuriame krito prieš šeimininkę Vokietiją.

L. Messi jau įgavo vieno perspektyviausių pasaulio futbolininkų etiketę ir savo vardą „Barcos“ metraščiuose įtvirtino įspūdingai.

Pirmą kartą tris įvarčius jis sumušė ne prieš bet ką – Madrido „Real“.

Tik keli įvarčiai gali lygiuotis į šį L. Messi smūgį. Argentinietis meistriškai žongliravo per kelis „Getafe“ gynėjus ir įmušė bene gražiausią savo karjeros įvartį.

Keista, bet šis smūgis dažnai lyginamas su Diego Maradonos įvarčiu prieš Angliją 1988 m. pasaulio čempionate Meksikoje.

