Lietuvos vyrų tinklinio čempionato starte – „Sūduvos“ pergale pasibaigęs trileris Alytuje

Marijampoliečiai išvykoje po penkių setų mūšio 3:2 (21:25, 27:25, 18:25, 25:21, 19:17) nugalėjo šalies vicečempionę Alytaus „Ultra“ ekipą.
Alytiškiai dukart pirmavo po laimėtų pirmo ir trečio setų, bet „Sūduva“ abusyk lygino bendrą rezultatą. Galiausiai viskas sprendėsi dramatiškame penktajame sete, kuriame triumfavo svečiai.
Nugalėtojams 29 taškus pelnė Algirdas Naučius, 15 – po ilgos pertraukos į komandą grįžęs patyręs Artūras Vasiljevas, 13 – Airidas Uleckas, 12 – Arnas Rumševičius, 10 – Martynas Juočys.
Alytaus ekipoje 21 tašką surinko Audrius Knašas, 15 – Justas Borisovas, 11 – Simas Brazionis, 10 – Redas Masterbrockis.
„Įspūdžiai labai geri, pergalė suteiks vaikinams daugiau motyvacijos. Žvelgiant į statistiką tai, manau, kad pergalę lėmė geras priėmimas ir sėkmingos atakos pabaigoje. Taip pat mūsų komandos jaunieji žaidėjai sužaidė labai geras rungtynes. Verta pažymėti, kad komandos jungiančiajam žaidėjų yra 17 metų“, – akcentavo „Sūduvos“ treneris Audrius Aleknavičius.
„Sūduva“ ir „Ultra“ savo jėgas jau buvo tarpusavyje išmėginę rugsėjį Lenkijoje vykusiame draugiškame turnyre. Tuomet akistatoje dėl trečios vietos pajėgesni buvo alytiškiai.
„Lenkijoje žaidėme su antra sudėtimi ir neakcentavome būtinybės laimėti“, – sakė A. Aleknavičius.
„Sūduvos“ treneris neslepia, pasistiprinus tokiais žaidėjais kaip A. Vasiljevas ir A. Rumševičius, šiemet keliami aukštesni tikslai – iškovoti Lietuvos pirmenybių medalius.
Šios dvi minėtos ekipos antrąsias rungtynes žais ateinantį savaitgalį. Šeštadienį 17 val. „S8duva“ svečiuose išmėgins jėgas su čempionais Šiaulių „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ tinklininkais, o sekmadienį 15 val. „Ultra“ išvykoje susitiks su Gargždų „Amber Volley“ klubu.
Sekmadienį 12 val. įvyks ir „Teida“ Lietuvos moterų tinklinio čempionato rungtynės tarp praėjusio sezono finalininkių. „Kaunas-VDU“ namuose priims VMSM „Sostinės taurą-VTC“.
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