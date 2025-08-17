Lietuvos varžovų lyderis prieš Izraelį buvo nesulaikomas

Izraelio gretose rezultatyviausiai žaidė Romanas Sorkinas, pelnęs 16 taškų. Tomeras Ginatas pridėjo 13, o Deni Avdija ir Yamas Madaras surinko po 12 taškų.
Nugalėtojams išsiskyrė Nikola Vučevičius, surinkęs 27 taškus ir atkovojęs 10 kamuolių. Kyle’as Allmanas pridėjo 14 taškų ir 5 rezultatyvius perdavimus.
Europos čempionate Juodkalnija varžysis grupėje su Lietuva, Suomija, Švedija, Vokietija ir Didžiąja Britanija. Izraelio rinktinė kovos prieš Belgiją, Lenkiją, Slovėniją, Prancūziją ir Islandiją.
