Lietuvos varžovai Europos čempionate pralaimėjo Belgijai

Šie Belgijoje 72:84 (16:26, 23:12, 15:29, 18:17) neprilygo šeimininkams, belgams.
Britų gretose išsiskyrė Jubrile‘as Belo su 15 taškų, 12 pridėjo Mylesas Hessonas, 11 įmetė Luke‘as Nelsonas (6 rez. perd.).
Nugalėtojams 18 pelnė Emmanuelis Lecomte, 14 surinko Ismaelis Bako, 13 pasižymėjo Mamadou Guisse‘as.
Lietuviai kartu su britais žais B grupėje, kur dar susitiks su Juodkalnijos, Vokietijos, Švedijos ir Suomijos rinktinėmis.
