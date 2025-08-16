Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos varžovai Europos čempionate pralaimėjo Belgijai

2025-08-16 09:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 09:01

Būsimi Lietuvos rinktinės varžovai Europos čempionato grupių etape, Didžiosios Britanijos krepšininkai, kontroliniame mače patyrė nesėkmę.

Emmanuelis Lecomte | „X“ nuotr.

Būsimi Lietuvos rinktinės varžovai Europos čempionato grupių etape, Didžiosios Britanijos krepšininkai, kontroliniame mače patyrė nesėkmę.

0

Šie Belgijoje 72:84 (16:26, 23:12, 15:29, 18:17) neprilygo šeimininkams, belgams.

Britų gretose išsiskyrė Jubrile‘as Belo su 15 taškų, 12 pridėjo Mylesas Hessonas, 11 įmetė Luke‘as Nelsonas (6 rez. perd.).

Nugalėtojams 18 pelnė Emmanuelis Lecomte, 14 surinko Ismaelis Bako, 13 pasižymėjo Mamadou Guisse‘as.

Lietuviai kartu su britais žais B grupėje, kur dar susitiks su Juodkalnijos, Vokietijos, Švedijos ir Suomijos rinktinėmis.

