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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-15 futbolo rinktinė po baudinių pralaimėjo Azerbaidžano komandai

2026-10-26 20:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 20:47
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Maltoje šiandien pasibaigė UEFA „Development“ turnyras, skirtas vaikinų iki 15 metų rinktinėms įgyti tarptautinių rungtynių patirties.

Lietuvos U-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Maltoje šiandien pasibaigė UEFA „Development“ turnyras, skirtas vaikinų iki 15 metų rinktinėms įgyti tarptautinių rungtynių patirties.

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Paskutinę turnyro dieną turnyro šeimininkai maltiečiai 1:3 pralaimėjo latviams. Lietuviai susitiko su Azerbaidžano bendraamžiais ir nugalėtojai paaiškėjo tik po atkaklios kovos ir baudinių serijos.

Mūsiškiai pirmavo, kai Vincentas Zavackas realizavo teisėjo skirtą baudinį 35-ąją minutę. Varžovai antrojo kėlinio viduryje išlygino rezultatą, tad pagrindinis susitikimo laikas pasibaigė lygiosiomis 1:1.

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Pagal turnyro reglamentą, dvikovos laimėtojas turėjo paaiškėti baudinių serijoje. Šįsyk smūgius taikliau atliko azerbaidžaniečiai – 2:1.

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Primename, kad šiame turnyre Luko Artimavičiaus treniruojama Lietuvos komanda rezultatu 3:0 nugalėjo maltiečius bei po baudinių nugalėjo latvius (pagrindinis laikas – 1:1).

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Vaikinų U15 rinktinių rungtynių statistika

Azerbaidžanas – Lietuva 1:1 (0:1), po baudinių 2:1;

Takalio „Centenary“ stadiono kompleksas;

Įvarčiai: 65 min. Zafar Ibrahim (Azerbaidžanas); 35 min. po baudinio Vincentas Zavackas (Lietuva);

Įspėti: 27 min. Vincentas Zavackas, 85 min. Kristupas Kavaliauskas (Lietuva);

Lietuvos rinktinės sudėtis: Laurynas Galkevičius, Vincentas Zavackas (75 min. Armandas Dulkė), Mantas Cikanavičius, Aleksas Ramonas (83 min. Adomas Lazauskas), Matas Varževičius (46 min. Rajmond Vilkin), Jonas Bagdonas (46 min. Jonas Žekonis), Mantas Norvaišas, Laurynas Rimgaila, Vilius Kavaliauskas (75 min. Simas Aleknavičius), Richard Udovyk (60 min. Augustas Paplauskas), Henris Paliušis (46 min. Kristupas Kavaliauskas). Atsargoje: Gustas Uščinas, Gabrielius Dambrauskas.

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