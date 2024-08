Lietuvos rinktinės vartininkas papildė Austrijos vicečempionų klubą

„Alpla“ gretose L. Gurskis nebus vienintelis Lietuvos rinktinės atstovas. Jau ketvirtą sezoną Hardo komandoje pradės vienas rinktinės lyderių, kairysis pusiau kraštas Karolis Antanavičius.

„Dviems lietuviams bus smagiau žaisti vienoje komandoje. Su Karoliu daug kalbėjom apie „Alpla“ klubą prieš pasirašant kontraktą ir jo atsiliepimai buvo tik patys geriausi. Be to ir pats galėjau pamatyti visas klubo suteiktas treniruočių ir gyvenimo sąlygas, nes dar pavasarį buvau atvykęs į peržiūrą ir dalyvavau komandos treniruotėse. Labai džiaugiuosi nauja savo karjeros stotele ir tikiu, kad man tai bus didelis žingsnis į priekį“, – teigė L. Gurskis.

203 cm ūgio vartininko karjeroje „Alpla“ tapo jau antruoju užsienio klubu. Profesionalo karjerą Kauno „Granito-Kario“ komandoje pradėjęs L. Gurskis, 2021-2022 m. sezone buvo išrinktas naudingiausiu Lietuvos čempionato rankininku ir po sėkmingo sezono persikėlė į Prancūzijos antrosios lygos „Bordeaux-Bruges“ komandą. Tačiau joje lietuvis žaidė tik sezoną, nes Prancūzijos komanda susidūrė su finansiniais sunkumais.

Praėjusį sezoną L. Gurskis grįžo į Lietuvą ir gynė EHF Europos taurės turnyre žaidusios Vilniaus „Amber“ komandos vartus.

„Antrą kartą pradėti legionieriaus karjerą jau bus lengviau. Žinau ko laukti ir ko tikėtis. Jau turiu daugiau patirties ir tikiuosi, kad tai leis tvirčiau jaustis legionieriaus kailyje. Be to, per šį laikotarpį žaidimas Lietuvos rinktinėje ir Europos turnyruose suteikė labai naudingos patirties“, – sakė L. Gurskis.

Vartininkas jau debiutavo „Alpla“ klube draugiškose rungtynėse. Harde vykusiame „Alpla“ vasaros taurės turnyre Austrijos komanda pusfinalyje 35:28 įveikė antrosios Vokietijos lygos „Konstanz“ ekipą, bet finale 24:39 neprilygo pirmosios Vokietijos „Bundesliga“ vidutiniokui „Lemgo“ klubui.

„Turnyre man asmeniškai sekėsi gan gerai. Kaip komandos naujokas gaunu tikrai nemažai galimybių pasireikšti, nes žaidybinį laiką su kitu komandos vartininku dalinamės po lygiai. Susitikome su stipriais varžovais ir galėjome pamatyti savo pliusus bei minusus. Pasirengimas sezonui praėjo gan sklandžiai. Buvo lengviau prisijungti prie naujos komandos, nes jau buvau pasidaręs namų darbus ir sezonui ruošiausi dar Lietuvoje“, – sakė vasarą vestuves atšventęs L. Gurskis.

„Alpla“ klubas per visą istoriją Austrijos čempionu tapo septynis kartus. Paskutinį kartą aukso medalius „Alpla“ rankininkai iškovojo 2021 m. ir po auksinio sezono pateko į EHF Europos lygos grupių varžybas. Praėjusį sezoną „Alpla“ finale po dramatiškos kovos pralaimėjo seriją 1:2 „Linz“ klubui ir neiškovojo teisės žaisti Europos lygos atrankos turnyre.