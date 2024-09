Lietuvos rinktinė pasijus tarsi Europos čempionate: rungtynes Bukarešte turėtų stebėti per 30 tūkstančių sirgalių

Į šalies futbolo sirgalius prieš rungtynes su Lietuva kreipėsi Rumunijos futbolo federacija, kuri „Steaua“ stadioną nori užpildyti sklidinai, o bilietus įsigijusius sirgalius kviečia rengtis geltonomis aprangomis.

Europos pirmenybėse Rumunijos rinktinė tapo viena didžiausių staigmenų ir pirmą kartą nuo 2000-ųjų žaidė atkrintamosiose, kur jų žygį aštuntfinalyje 3:0 nutraukė Nyderlandai. Durys į kitą etapą rumunams atsivėrė, kai šie čmpionato starte įspūdingai 3:0 nušlavė Ukrainą, o vėliau sužaidė lygiosiomis su Slovakija 1:1.

„Ateikite rytoj pasipuošę geltona spalva į rungtynes su Lietuva ir kartu atkursime Geltoną sieną bei neįtikėtiną atmosferą iš EURO 2024“, – rašoma federacijos puslapyje.

Rumunijos futbolo rinktinės sirgaliai vienybę rodė ir Vokietijoje, kur rungtynių metu sutartinai vilkėdavo geltonos spalvos nacionalinės rinktinės aprangas, o miestų aikštėse traukdavo rumuniškas dainas.

30,000 Romanians took the streets of Munich just before the Romania-Ukraine match



HAI ROMÂNIA! 🇷🇴 pic.twitter.com/Q5ql4PPz67