Lietuvos rankinio rinktinės kapitonas: „Rinktinėje mes esame tarsi broliai“

Lietuvos rinktinės treniruotėms Alytuje vadovauja trenerio asistentai Egidijus Petkevičius ir Gintaras Paškevičius. Rinktinei dvikovoje su suomiais negalės vadovauti Katare dirbantis treneris Gintaras Savukynas, kurio į rinktinę dėl nesuderinto varžybų tvarkaraščio neišleido Dohos „Al Arabi“ klubas.

„Su treneriu Savukynu kalbamės po kelis kartus per dieną ir nuolat keičiamės informacija. Jis daug prisideda prie pasiruošimo treniruotėms ir rungtynėms. Savukynas yra tarsi šalia, kaip ir visada. Skirtumas tik tas, kad dabar jis dirba per nuotolį. Pasitarę trenerių štabas šiek tiek pakeitėme treniruočių pobūdį. Dabar treniruotės nėra tokios intensyvios, nes ypač Lietuvos klubuose žaidžiantiems rankininkams gal būdavo per aukšto tempo treniruotės“, – sako treneris E. Petkevičius.

„Nors rinktinės stovykloje nėra vyriausiojo trenerio, jis daug darbo padarė dar prieš stovyklą. Gavome daug medžiagos pasiruošimui. Su treneriu nuolat kontaktuodavome, kalbėjome, kad tokioje situacijoje galbūt reikia daugiau patyrusių žaidėjų iniciatyvos ir darbo, jog visiems būtų paprastesnis bendravimas. Be to asistentai jau ne pirmi metai dirba kartu, todėl viskas vyksta sklandžiai. Nuotaikos rinktinėje geros kaip visada. Rinktinėje mes esame tarsi broliai“, – teigia Lietuvos rinktinės kapitonas Gerdas Babarskas.

Paskutinį kartą Lietuvos ir Suomijos rinktinės susitiko praėjusių metų gruodį Latvijoje vykusiame Baltijos jūros taurės turnyre. Ne stipriausių sudėčių žaidusių komandų dvikovą rezultatu 41:22 laimėjo lietuviai.

Oficialiose varžybose Lietuvos ir Suomijos rinktines burtai buvo suvedę šešis kartus. Lietuvos rankininkai laimėjo tris susitikimus, dukart rungtynės baigėsi lygiosiomis, kartą pergalę šventę suomiai.

Londono olimpinių žaidynių vicečempiono švedo Olė Lingreno treniruojami Suomijos rankininkai pasaulio čempionato atranką pradėjo nuo pirmojo etapo. Jame suomiai nepasigailėjo Didžiosios Britanijos rinktinės ir sutrypė britus bendru rezultatu 58:28.

„Daugiau analizavome suomių rungtynes su Norvegijos ir Serbijos rinktinėmis, nes suomių rungtynėse su britais buvo labai didelis komandų lygių skirtumas. Suomijos rinktinė išsiskiria tuo, jog daugiau negu pusė rungtynių laiko atakoje jie žaidžia septyniese. Ieškom priešnuodžių tokiam jų žaidimui ir treniruotėse modeliuojam gynybą prieš septynis bei jų lyderį. Jie turi aiškiai išreikštą lyderį ir jam stabdyti paruošėme ne tik planą A, bet ir planą B, o jeigu prireiks ir planą C. Kelia nerimą tai, kad mūsų gynybos lyderis Gerdas Babarskas turi sveikatos problemų. Bet nepaisant skausmų, jis veržiasi į rinktinę ir į aikštelę. Toks kapitono pavyzdys užveda ir kitus“, – sako E. Petkevičius.

„Suomijos rinktinė tikrai neblogo lygio ir negalima jos nuvertinti. Suomiai dar nėra pasiekę kažkokių įspūdingų rezultatų Europoje, bet turi kelis aukšto lygio rankininkus, gerai ginasi, keičia taktiką tiek puolime, tiek ir gynyboje. Išvykoje norisi pasiekti pergalę, bet viską reiks išpildyti maksimaliai. Treniruotėse viskas neblogai klostosi, visi turi daug noro kovoti. Reikia dar nušlifuoti detales ir visa tai pernešti į aikštelę. Mūsų privalumas, kad atsakomosios rungtynės vyks namuose. Pirmos rungtynės bus daugiau žvalgybinės. Aišku, namuose jie bandys mums duoti didesnį spaudimą. Bet viską lems antros rungtynės. O prie savo žiūrovų yra daug lengviau ginti įgytą pranašumą ar vytis varžovus“, – tvirtina G. Babarskas.

Kovo 17 d. Alytaus arenoje vyks dvejos pasaulio čempionato atrankos turnyro rungtynės. Prieš Lietuvos ir Suomijos rankininkų susitikimą, vyks Ukrainos ir Estijos rinktinių rungtynės. Dėl karo namuose negalinti žaisti Ukrainos rinktinė laikinais namais pasirinko Alytaus areną.