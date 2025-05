Lietuvos projektas „Fate of a Sport“ pelnė prestižinį „Sport for Peace“ apdovanojimą Briuselyje

2025 m. gegužės 12 d. Briuselyje įvykusiuose #BeInclusive EU Sport Awards apdovanojimuose, kurie pagerbia išskirtinius projektus skatinančius įtrauktį, įvairovę ir lygybę per sportą, nuskambėjo ir Lietuvos vardas. Lietuvos etnosporto komiteto (LEK) įgyvendintas Erasmus+ projektas „Fate of a Sport“ buvo pripažintas geriausiu „Sport for Peace“ kategorijoje.