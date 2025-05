Olimpinė diena Klaipėdoje: sporto ir aktyvaus laisvalaikio šventė piliavietėje su naujovėmis ir staigmenomis

Olimpinė diena yra tarptautinė šventė, kasmet minima birželio 23-iąją daugiau nei 150 pasaulio šalių. Ši simbolinė data žymi 1894 metais įkurto Tarptautinio olimpinio komiteto pradžią. Lietuvoje šis renginys tradiciškai organizuojamas birželio pradžioje, kol dar vyksta mokslo metai. Olimpinėje dienoje taip pat vyksta Lietuvos mokyklų žaidynių, kuriose dalyvauja absoliuti dauguma Lietuvos mokyklų, apdovanojimai.

Visame pasaulyje ši diena švenčiama labai įvairiai: vienur – kaip simbolinis bėgimas, kitur – kaip edukacinės ar bendruomeninės veiklos. Lietuvoje Olimpinė diena tapo bene įspūdingiausia visos šalies sporto ir aktyvaus gyvenimo švente, kuria galime drąsiai didžiuotis.

Dalyvių tikimasi dar daugiau

Ketvirtadienį Klaipėdos piliavietėje įvyko spaudos konferencija, skirta artėjančiai Olimpinei dienai pristatyti. Joje dalyvavo olimpinė čempionė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus bei olimpietis, buvęs profesionalus dviratininkas, dabar Klaipėdoje gyvenantis Ramūnas Navardauskas ir LTOK renginių ir projektų vadovas Ignas Gibas. Konferencijos metu buvo pristatytos pagrindinės renginio naujienos, o simboliškai iškelta Olimpinės dienos vėliava pažymėtas oficialus didžiausios šalies sporto šventės laukimas. Šių metų Olimpinė diena taip pat skirta artėjančių 2026 m. Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių laukimui.

Olimpinė diena Klaipėdoje organizuojama antrą kartą ir sugrįžta į uostamiestį po 6 metų pertraukos. 2019 metais į šį renginį Danės upės skvere susirinko daugiau nei 20 tūkstančių dalyvių. Šiemet jų laukiama ir tikimasi dar daugiau, nes renginys žada dar daugiau veiklų, staigmenų ir prizų. „Klaipėdoje vykusi Olimpinė diena tuomet pritraukė apie 20 tūkstančių dalyvių. Sugrįžtame čia su dar didesniu džiaugsmu, o tikslas lieka tikslu – kad kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirengimo, galėtų atrasti sportą, aktyvų laisvalaikį ir bendrystę. Nesvarbu, ar atvykstate vieni, su šeima ar su draugais – ši šventė skirta visiems”, – kalbėjo D. Gudzinevičiūtė.

Olimpinė diena vyks Klaipėdos piliavietėje, kur prasidėjo miesto istorija. Meras tiki, kad šalia esantis kruizinių laivų terminalas padės atvykstantiems žmonėms susipažinti su Klaipėdos istorija, o visas piliavietės atkūrimo projektas bus sėkmingai įgyvendintas. Vienas iš svarbiausių žingsnių šiame procese jau įvyko – Klaipėdos pilies bokštas buvo atstatytas ir tapo nauju miesto simboliu.

Kaip pasakojo Klaipėdos miesto meras A. Vaitkus, uostamiestis su džiaugsmu priėmė į svečius Olimpinę dieną. „Džiaugiuosi, kad Olimpinės dienos šventė vyks būtent Klaipėdos piliavietėje. Vietoje tarp istorijos ir dabarties, su žvilgsniu į ateitį. Sportas buvo, yra ir bus kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Nuo to, kiek esi fiziškai ir dvasiškai stiprus, priklauso tavo gyvenimo kokybė, – sakė A. Vaitkus. – Aš labai dėkingas sportui, sportininkams ir treneriams, kurie iš mažų žmonių išugdo dideles asmenybes...“

Olimpinėje dienoje birželio 7 d. bus galima sutikti kelias dešimtis profesionalių sportininkų ir olimpiečių. Tarp jų – ir olimpietis, vienas ryškiausių Lietuvos dviratininkų Ramūnas Navardauskas, kuris dalyvavo ir spaudos konferencijoje. Jis atstovavo Lietuvai 2012 m. Londono ir 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, kur varžėsi tiek individualiose, tiek grupinėse plento lenktynėse. Be olimpinių startų, jis išgarsėjo ir tarptautinėse varžybose – 2014 m. tapo pirmuoju lietuviu, laimėjusiu „Tour de France“ etapą. Šiandien dviratininkas gyvena Klaipėdoje ir aktyviai prisideda prie sporto iniciatyvų savo mieste, dirba treneriu.

„Labai džiaugiuosi, kad šįkart ši šventė bus mano mieste – Klaipėdoje. Nors anksčiau, kai aktyviai sportavau, dažniausiai tokių renginių net nepamatydavau – būdavau išvykęs į varžybas ar treniruotes užsienyje, bet dabar, kai jau esu ir treneris, ir mokytojas, viską matau iš kitos pusės – iš ugdymo, jaunimo skatinimo pusės, – sakė R. Navardauskas. – Deja, bet vaikai sportu domisi vis mažiau, todėl tokios šventės kaip ši, yra be galo svarbios – jos įkvepia, sudomina, paskatina išbandyti save. Vaikams tai – puiki proga atrasti sportą.”

Nuo pramoginių veiklų iki varžybų

Kaip sakė renginio organizatorius I. Gibas, pagrindinis Olimpinės dienos tikslas – kad kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo fizinio pasirengimo, pomėgių ar amžiaus, rastų savo kelią į judėjimą, sportą ir aktyvesnį gyvenimo būdą: „Olimpinės dienos metu siūlome nemokamai išbandyti daugiau nei 100 įvairiausių sporto ir aktyvaus laisvalaikio veiklų – nuo gerai žinomų iki visiškai netikėtų.“

Olimpinės dienos šventėje veiklų netrūks, tačiau dėmesys skiriamas ir tiems, kurie nori pasivaržyti ar mesti sau iššūkį. Ypač populiarios – bėgimo rungtys. Siūlomos dvi nemokamos trasos – 1988 m besitęsianti lietuviška olimpinė mylia ir 400 m vaikų bėgimas. Norintys rimtesnių iššūkių galės rinktis 5 arba 10 kilometrų bėgimo distancijas, o ieškantiems ramesnio tempo ir galimybės pažinti Klaipėdos apylinkes – siūlomas 8 arba 17 kilometrų pėsčiųjų žygis. Tiek bėgimui, tiek žygiui taikomas startinis mokestis.

Itin svarbi renginio dalis – už kiekvieną dalyvavimą veiklose yra skaičiuojami taškai, kurie kaupiami specialioje mobiliojoje programėlėje arba popieriniame Dalyvio pase.

Olimpinėje dienoje bus galima ne tik judėti, bet ir paganyti akis, pavyzdžiui, vienas iš svarbių momentų – minias žiūrovų sutraukiančios stipriausio ugniagesio gelbėtojo varžybos. Dalyvių laukia ekstremalios, realiomis gelbėjimo situacijomis paremtos rungtys. Įtampos, greičio ir ištvermės kupinas šou priverčia sulaikyti kvapą. Be to, šiemet Lietuvos irklavimo sportas mini 140 metų jubiliejų, o pirmasis šiai progai skirtas renginys vyks būtent per Olimpinę dieną.

„Bus tiek visko, kad net sunku viską iš karto išvardyti. Bet tikrai galiu pasakyti – veiklų bus daug ir labai įvairių. Kiekvienas ras, ką išbandyti“, – sako renginio organizatorius I. Gibas.

O viso renginio kulminacija taps vakare vyksiantis energingas Vido Bareikio koncertas.

Daugiau informacijos: www.olimpinediena.lt