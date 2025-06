Lietuvos moterų futbolo rinktinės treneris Tomas Ražanauskas: mūsų žaidėjos parodė liūtės charakterį UEFA Tautų lygoje

Antradienį lietuvaitės namuose 0:1 nusileido Juodkalnijai, ir, nors prieš tai penktadienį išvykoje nusileido Azerbaidžano futbolininkėms, turnyrą baigė trečioje pozicijoje.

Po antradienio rungtynių pasirodymą reziumavo bei esminius aspektus aptarė rinktinės treneris Tomas Ražanauskas.

„Visų pirma, noriu padėkoti merginoms už šią stovyklą, už rungtynes penktadienį Azerbaidžane ir už šią kovą, kad išlaikėme intrigą iki paskutinės akimirkos. Gal ir ne visi tikėjosi iš mūsų tokio rezultato, bet aš tikrai esu patenkintas.

Tai, ką aš pamačiau atėjęs pirmą dieną į rinktinę prieš beveik keturis mėnesius ir ką aš matau dabar – merginos tikrai turi potencialo, nereikia nuleisti galvos, reikia žiūrėti tik į priekį. Tegul tai būna mums pamokos, iš kurių pasidarysime atitinkamas išvadas.

Bet ir šios rungtynės parodė, kad susikūrėme progas, žaidėme drąsiai, nebijojome. Taip, gal kažkur ir pritrūko jėgų, patys suprantame, kad negalime žaisti kas tris dienas, nes Lietuvoje tokio tvarkaraščio niekas neturi, o tarptautiniame lygyje reikia jėgų.

Susikūrėme ne vieną progą – esu labai dėkingas merginoms už šią stovyklą, už visą ciklą. Jos buvo profesionalios. Jeigu yra galimybė kuriai nors išvažiuoti aukščiau žaisti, joms tai būtų didelis stimulas patikrinti save ir nuo to rinktinė būtų tik stipresnė“, – po rungtynių akcentavo rinktinės treneris.

Abejose šio lango rungtynėse mūsų rinktinė nestokojo kovos, o tai tenkino ir trenerių štabą.

„Mes to ir norime, nes turi būti pikta, jeigu nori kažką laimėti. Yra du variantai – arba tu laimi, arba tu pralaimi. Jos tikrai yra liūtės, jos šiandien norėjo laimėti – tą mačiau jų akyse.

Ir penktadienį, kai žaidėme Baku, nebuvo lengva – buvo ir karštis, ir Azerbaidžano užduotis, kiek teko skaityti jų žiniasklaidoje, buvo mums įmušti kuo daugiau įvarčių. Jie tada mūsų neįvertino, nelaukė mūsų tokio agresyvaus futbolo, todėl buvo nubausti, o mūsų panelės tikrai tas rungtynes sužaidė kosmiškai – agresyviai, suprato mus, trenerius, ko mes norėjome.

Čia gal šiek tiek pritrūko fiziškumo antrame kėlinyje, gal kažkiek matosi, kad Juodkalnijos rinktinė pagal kokybę yra geresnė už Azerbaidžaną. To gal kažkiek pritrūko, bet šiaip esu patenkintas“, – kalbėjo T. Ražanauskas.

Jis taip pat pasidžiaugė gausiu palaikymu stadione, į kurį sugūžėjo daugiau nei 700 sirgalių.

„Labai džiugu, aišku. Reikia moterų futbolą populiarinti kiek įmanoma labiau. Visame pasaulyje jis smarkiai progresuoja, pas mus gal kiek lėtesniais žingsniais viskas. Mes dar tikrai atsiliekame ir finansiškai, kartais per mažai mes kalbame apie moterų futbolą, o jos tikrai to vertos – jos laukia ir žiniasklaidos, ir visų kitų dėmesio. Jos tikrai to nusipelnė“, – akcentavo strategas.

Nepaisant nesėkmingo ciklo finišo, jis su komanda ateičiai pasiėmė ir pozityvių dalykų.

„Reikia pasitikėti savimi, nereikia bijoti siekti aukštų tikslų, svajoti, ir eiti į aikštę drąsiai. Jeigu atiduodi visą savo aikštėje, tai anksčiau ar vėliau ateis rezultatas – su manimi, be manęs, po metų ar penkių.

Mes nežinome, bet jis ateis. Svarbiausia, kad jos tiki, atiduoda savo laisvalaikį, važiuoja į išvykas, kas kiek gali, tiek prisideda. Gal ir tas mūsų lygis čia Lietuvoje nėra visai profesionalus, bet jos aukoja savo laiką, siekia tikslų. Čia yra didelis pliusas ir kažkada ateis tikrai geresni laikai“, – užbaigė jis.