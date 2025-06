Spanoulio kritika Monako krepšininkams: apie nuovargio pasiteisinimus ir tikrą atsidavimą komandai

„Nuo grįžimo iš Abu Dabio su žaidėjais turėjome daug pokalbių. Tiesa tokia – esame tušti fiziškai ir psichologiškai. Nežinau, kodėl. Čia juk krepšinis, – sakė V. Spanoulis. – Tu turi mylėti šį žaidimą ir kovą dėl titulų. Aš nesuprantu, kas vyksta, bet viena aišku – atsakomybė krenta ant manęs.“

Treneris pridūrė aštrų komentarą apie tariamą žaidėjų nuovargį.

„Pavargti gali tėvai ir motinos, kurie dirba visą dieną, kad pamaitintų vaikus ir susimokėtų už nuomą. Pavargti nuo krepšinio? Nesuprantu. Mes turime norėti ką nors įrodyti aikštelėje. Tai ne žodžiais, tai – veiksmais.

Jeigu kas nors sako, kad turėjo blogą dieną ar psichologiškai nebuvo pasirengęs – aš tai galiu suprasti. Bet jei pavargo? Kai esi milijonierius, pavertęs savo hobį darbu? Tai nepagarba visiems tiems, kurie dirba nuo ryto iki vakaro dėl visai kitokio atlyginimo“,– sakė jis.

Kalbėdamas apie antrąsias serijos rungtynes, kurios vyks ketvirtadienį, V. Spanoulis buvo tiesus ir nedviprasmiškas.

„Ko tikiuosi iš savo žaidėjų? Kad žaistų krepšinį. Šiandien buvo juokas. Nebuvo nei noro, nei aistros. Atrodė kaip draugiškos rungtynės. Jokios energijos. Daugiau laiko praleidome ginčydamiesi su teisėjais nei kovodami. Tai – pusfinalis, o mes žaidėme be intensyvumo, be alkio, be sielos“, – sakė graikas.

Rungtynėse Monako ekipai nepadėjo ir suspenduotas lyderis Mike'as Jamesas, kuris šiuo metu yra nušalintas dėl vidaus drausmės pažeidimo.

„Negaliu pateikti detalių, klauskite prezidento ar generalinio direktoriaus, – paklaustas apie situaciją atsakė V. Spanoulis. – Apie tai rašoma visur, pamatysime, kas bus. Žinoma, tokia situacija daro įtaką komandai. Bet kai tavo lyderio nėra, ypač po tokio sprendimo, kiti turi pakelti savo lygį.

Žaidėjai dažnai skundžiasi, kad negauna pakankamai kamuolio, kad Mike’as turi jį per daug. Dabar metas įrodyti, ką jie sugeba. Parodykite man ką nors.“