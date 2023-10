Lietuvos karatė kovotojų tikslai Japonijoje – maksimalūs

Lietuvai Tekančios saulės šalyje atstovaus Eventas Gužauskas (Klaipėdos „Shodan“, treneriai – Lukas Kubilius ir Vladimiras Silvaško), Antanas Klibavičius (Jonavos „Kumite“, treneriai – Alfredas Jakštas ir Valdas Braslauskas), L. Kubilius („Shodan“, treneris – V.Silvaško), Justinas Kvietka (Kauno „Rifas“, treneriai – Ričardas Poška ir Paulius Klapatauskas);

Edgardas Sečinskis (Vilniaus „Saulės ženklas“, treneris – Paulius Klapatauskas), Domas Sutkus („Rifas“, treneris – Ričardas Poška), Laurynas Vaičikauskas („Shodan“, treneris - L. Kubilius) ir Paulius Žimantas (Naujosios Akmenės „Energija“, treneris – V. Silvaško).

Prezidento pagyros dviem lietuviams

Lietuvos pilno kontakto karatė kovotojai jau daug kartų įrodė, kad yra vieni pajėgiausių pasaulyje, tačiau prieš šių metų labiausiai prestižinį savo sporto šakos čempionatą apie juos kalbama itin daug. Ne atsitiktinumas ir tai, kad Tokiją puošiančiuose čempionato reklaminiuose plakatuose kartu su Japonijos rinktinės žvaigžde Kembu Iriki panaudota E. Gužausko nuotrauka.

Lietuvis prieš ketverius metus vykusiame čempionate neįveikė ketvirtfinalio barjero ir galutinėje įskaitoje buvo šeštas. Lietuvio žygį Tokijuje sustabdė vėliau vicečempionu tapęs lenkas Maciejus Mazuras.

Nuo to laiko E. Gužauskas nepralaimėjo nė karto, o labiausiai įsiminusia karjeros kova dabar vadina pernykščio pasaulio čempionato su svorio kategorijomis finalą, kuriame revanšavosi tam pačiam M. Mazurui.

6-ąją pasaulio čempionate be svorio kategorijų ir pernai iškovotą sunkiasvorių pasaulio čempiono titulą 28 metų lietuvis laiko svarbiausiais karjeros laimėjimais.

Prieš pasaulio čempionatą duotame interviu Pasaulio karatė organizacijos (WKO) prezidentas Kenji Midori sulaukė klausimo būtent apie E. Gužauską.

„Jis, be jokių abejonių yra tas, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Prieš 4 metus jis buvo šeštas ir po to laimėjo keletą Europos čempionatų. Atsižvelgiant į jo pergalę pastarajame pasaulio čempionate su svorio kategorijomis, galima teigti, kad šiuo metu jis yra arčiausiai pasaulio čempiono titulo, – kalbėjo K.Midori. – Be to, rimtais pretendentais į titulą yra M. Mazuras, kuris kovojo su E. Gužausku pasaulio čempionato finale, ir Paulius Žimantas, susitinkantis su juo Lietuvoje. Taip pat norėčiau pažymėti bulgarą Valerijų Dimitrovą, kuris 6 kartą dalyvaus pasaulio čempionate be svorio kategorijų. Jo 22 pergalės Europos čempionatuose yra neprilygstamos, tai yra legendinė asmenybė ir pavyzdys kitiems.“

Prieš 4 metus čempionu Tokijuje tapo japonas Yuji Shimamoto, antras buvo M. Mazuras, trečias – kitas japonas Daiko Kato, o ketvirtas būtent V. Dimitrovas. Tarp jo ir E. Gužausko galutinėje rikiuotėje dar įsiterpė trečias šeimininkų atstovas Kosei Ochiai.

2 pastarųjų čempionatų nugalėtojo Y. Shimamoto šį kartą tarp dalyvių nėra, tad pilno kontakto karatė pasaulis turės naują karalių.

Nori laimėti kuo greičiau

Bet kuris į pasaulio čempionatą atvykęs dalyvis, paklaustas apie savo tikslus, atsakys, kad sieks laimėti kiekvieną kovą ir nukeliauti iki pat viršūnės.

„Manau, visi dalyviai apie tai pagalvojame, nėra ko ruoštis čempionatui, jei netiki, kad gali“, – taip savo, o kartu ir visų varžovų, nusiteikimą apibūdino prestižinio čempionato debiutantas L. Vaičikauskas.

Be abejo, kitokių minčių neturi ir E. Gužauskas. Jam pirmajame turnyro etape kovoti nereikės, o antrajame laukia susitikimas su Jurijumi Duma iš Ukrainos arba Kamiliu Wroblewskiu iš Lenkijos.

„Abu varžovai yra kantrūs, tačiau turintys mažiau patirties. Tikiuosi, pavyks laimėti kovą kaip įmanoma greičiau“, – prieš pasaulio čempionato pradžią į artimiausią ateitį žvilgtelėjo lietuvis.

Jei pavyktų įveikti pirmąjį sutiktą varžovą, kitame etape E. Gužausko lauktų Chesrono Schoto iš Nyderlandų ir Ally Lallmamode iš Prancūzijos dvikovos laimėtojas.

Visi kiti lietuviai jau žino savo pirmuosius varžovus. K. Midori paminėtas P. Žimantas pirmiausia susidurs su lietuviams gana gerai pažįstamu vokiečiu Thomasu Ritteriu.

„Bus įdomu pasaulio čempionato pirmoje kovoje susitikti su europiečiu. Tikiuosi, pavyks viskas, kas yra suplanuota. Kiekvienas pasaulio čempionato dalyvis nusipelnė čia būti, todėl negalima nuvertinti vieno ar kito, visi sieks parodyti savo aukščiausią lygį“, – nenuvertino tekusio konkurento Lietuvos sunkiasvoris.

Įveikus pirmąjį barjerą, P. Žimanto lauktų susitikimas su Ali Nasarovedi iš Irano ir Alexanderio Kočičiaus iš Australijos kovos nugalėtoju.

Prizininko sugrįžimas

Lietuvos rinktinėje labiausiai patyręs yra po pertraukos ant tatamio sugrįžęs 40-metis L. Kubilius, dabar pats treniruojantis tiek E. Gužauską, tiek L. Vaičikauską. „Shodan“ vadovas čempionate gali jaustis kaip patyręs vilkas, tačiau tarp dalyvių yra ne vienas jo bendraamžis, o tam pačiam V. Dimitrovui dabar yra 41-eri.

L. Kubilius yra vienas iš vos 4 lietuvių, kuriems pavyko užkopti ant pasaulio čempionato be svorio kategorijų prizininkų pakylos. 2015 m. klaipėdietis buvo trečias, o 2011 m. užėmė 4 vietą.

Be jo, antrąsias vietas prestižinėse varžybose dar yra užėmę Margarita Čiuplytė (2011 m.), Donatas Imbras (2017 m.) ir Inga Mikštaitė (2019 m.).

Savo pasirodymą šių metų čempionate L. Kubilius pradės susitikimu su Žora Palyanu iš Armėnijos.

„Varžovas nėra labai žinomas, bet kiekvienai kovai ruošiamės atsakingai“, – nedaugžodžiavo L. Kubilius.

Jei pavyktų laimėti, lietuvio lauktų akistata su Enu Ping Linu iš Taivano arba Antonu Zimarevu iš Kazachstano.

Kelyje – europiečiai

Taip pat su europiečiais pirmosiose savo kovose susidurs E. Sečinskis ir J. Kvietka. Pirmojo laukia akistata su norvegu Liamu Jensrudu, antrojo – su kroatu Davidu Fabeku.

Sėkmingos pirmųjų kovų baigties atveju, E. Sečinskio lauktų dvikova su Cheuku Kei Wongu iš Honkongo arba Jakubu Tecza iš Lenkijos, o J. Kvietkos, tikriausiai, su japonu Yusaku Watanabe. Tiesa, pastarajam prieš tai dar teks susitikti su Kinu Tai Leungu iš Honkongo arba latviu Normundu Pumpa.

„Smagu jau vien tai, kad europietis, nes retai būna, kad pirmuose ratuose gauni susitikti su Europos kovotoju. Tikiuosi, tai bus žiūrovams įdomi ir visapusiškai techniška kova“, – į detales nesileido ir E. Sečinskis.

„Varžovas – tvirtas, aktyvus, reikės nesnausti ir iš karto parodyti savo pranašumą, – taip ambicijas pademonstravo J. Kvietka. – Mano tikslas – pirmą dieną laimėti 2 kovas. Antra kova tikriausiai būtų su japonų favoritu Y. Watanabe.“

Egzotiški varžovai

Kitų lietuvių laukia akistatos su mažai žinomais arba visai nežinomais varžovais.

A. Klibavičius ant tatamio kops su Australijos atstovu Danieliu Athanassopoulu.

„Varžovas nėra gerai žinomas, tačiau nuvertinti tokio lygio varžybose negali nieko. Analizė – atlikta, užduotys – aiškios“, – sakė jonaviškis.

D. Sutkus tuo metu stos prieš Hectorą Mathiasą Vilalbą iš Paragvajaus.

„Varžovas nėra girdėtas, bet kur kas sunkesnis už mane. Laukia sunki kova, – kalbėjo kaunietis. – Su treneriu taktiką, kaip kovoti, jau turime, tad reikės jos laikytis ir siekti pergalės.“

Sunkiausia rengtis kovai su Terence'u Limu iš Singapūro buvo L. Vaičikauskui.

„Vaizdo medžiagos iš varžybų nėra, kovotojas – nežinomas, – tiek tegalėjo pasakyti klaipėdietis. – Bet nė vienas pasaulio čempionato dalyvis negali būti nuvertintas, laukia kova.“

. Klibavičius kitame etape susitiktų su Šachbozjonu Mirzajevu iš Uzbekistano arba gerai pažįstamu Mareku Odzeniaku iš Lenkijos, o L. Vaičikauskas – su ispanų Hugo Cruzu arba taip pat lietuviams gerai žinomu vengru Mate Davidu.

D. Sutkus, pirmosios pergalės atveju, tikriausiai stotų prieš pasaulio čempionato plakatą puošiantį japoną K.Iriki. Pastarasis prieš tai dar turės susikauti su graiku Dimitriu Ntamosidžiu arba Hamiltonu Mncedisi Zwane iš PAR.