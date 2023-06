Lietuvos jaunių-jaunimo plaukimo čempionate dvigubas Tajaus Juškos triumfas

Daugiausiai FINA taškų (pagal trijų individualių rungčių sumą) tiek tarp jaunių, tiek tarp jaunimo surinko 14-metis kaunietis Tajus Juška, iš viso iškovojęs aštuonis aukso ir du sidabro medalius. Su kiekvienomis varžybomis vis greičiau plaukiantis jaunasis Kauno sporto mokyklos „Startas“ auklėtinis čempionate net šešis kartus gerino savo bendraamžių (iki 15 metų) šalies rekordus. Penktadienį vykusioje vaikinų 100 m plaukimo peteliške atrankoje

T. Juška finišavo per 55,23 sek. ir užtikrintai pranoko sau priklausiusį geriausią šalies vaikinų iki 15 metų pasiekimą (56,01 sek.). Vakarinėje varžybų dalyje jis buvo dar greitesnis ir, nuo savo bendraamžių rekordo nubraukęs dar 0,23 sek., iškovojo aukso medalį. Analogiškas scenarijus pasikartojo ir šeštadienį vykusioje vaikinų 50 m plaukimo laisvu stiliumi rungtyje. Atrankoje naują 14-mečių rekordą (23,55 sek.) užfiksavęs kaunietis vakariniame plaukime pasirodė dar geriau, kur finišavo per 23,32 sek. Iki šių varžybų jo asmeninis rekordas buvo 23,79 sek. Sekmadienio varžybose T. Juška atnaujino dar du savo bendraamžių rekordus. Jaunasis sportininkas užtikrintai laimėjo vaikinų 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi kvalifikaciją, kurioje parodė 51,13 sek. rezultatą ir gerokai pranoko savo karjeros ir Lietuvos vaikinų iki 15 metų rekordą (51,78 sek.).

Nors vakare vykusiame A finale jis plaukė lėčiau (51,42 sek.), to pakako dar vienam aukso medaliui. Paskutinį rekordą šiose varžybose T. Juška pasiekė vaikinų 50 m plaukimo peteliške finaliniame plaukime, kuriame finišavo per 24,79 sek. Ankstesnis geriausias šalies 14- mečių rezultatas taip pat priklausė šiam sportininkui (24,98 sek.). Kauno „Girstučio“ baseine besitreniruojantis jaunasis rekordininkas džiaugėsi pasiektais rezultatais, nors tikino, kad specialiai šiam čempionatui ruoštasi nebuvo. „Varžybose Lazdynų baseine jau teko dalyvauti. Šis baseinas labai patinka. Iš tikrųjų labai geras. Ir praėjusį kartą gerus rezultatus parodžiau.

Tikrai esu patenkintas. Vanduo nei per šaltas, nei per šiltas, tiesiai per viduriuką, kaip ir reikia, – savo įspūdžiais dalijosi čempionas. – Tikslas buvo pasižiūrėti, kokia dabar forma. Iš tikrųjų labai daug nesiruošėme šitoms varžyboms. Tiesiog norėjome pažiūrėti, kaip plauksis man šiuo momentu.“ Nors dėl savo amžiaus jis dar negalės startuoti šią vasarą vyksiančiame Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, po varžybų Vilniuje prasidės intensyvesnis pasiruošimas kitam rimtam startui – Europos jaunimo čempionatui.

„Aišku, jaudulio prieš šį čempionatą kažkiek yra, bet kai atsistoji ant starto bokštelio, jis pasibaigia“, – tikino už Kauno sporto mokyklą „Startas“ plaukiantis T. Juška. Bendroje jaunimo įskaitoje tarp plaukikų antras išsirikiavo Kostas Vaičiūnas (Panevėžio „Žemyna“), o trečią vietą užėmė Titas Štuopis (Marijampolės sporto centras). Jaunimo amžiaus grupėje geriausia varžybų plaukike tapo Kauno plaukimo mokyklos auklėtinė Guoda Stančikaitė. Jaunoji čempionė varžybose Vilniuje buvo greičiausia tarp dalyvių visose plaukimo krūtine rungtyse. 50 m nuotolį G. Stančikaitė įveikė per 32,92 sek., dvigubai ilgesnį – per 1 min. 11,71 sek., o 200 m distancijoje ji užfiksavo 2 min. 33,98 sek. rezultatą. Kaunietė irgi sėkmingai gerino asmeninius rekordus (50 m – 32,94 sek.; 100 m – 1. min. 11,80 sek.; 200 m – 2 min. 33,75 sek.). Antroji vieta jaunimo amžiaus grupėje atiteko Ievai Visockaitei (Kauno plaukimo mokykla), o trečią vietą užėmė Barbora Mileišytė (Sostinės sporto centras). Kitas šalies vaikinų iki 15 metų rekordas buvo pagerintas 200 m plaukimo krūtine rungtyje.

Čia finaliniame plaukime sidabrą iškovojęs jaunių čempionas klaipėdietis Herkus Andronatij distanciją įveikė per 2 min. 23,38 sek. ir užfiksavo naują savo bendraamžių rekordą. Ankstesnis pasiekimas nuo 2015 metų priklausė Erikui Kapočiui (2 min. 23,50 sek.). Šios rungties jaunimo čempionu tapo Dominykas Šulskis (2 min. 22,01 sek.). Paskutinę varžybų dieną dar vienas Lietuvos vaikinų iki 15 metų rekordas buvo atnaujintas 800 m plaukimo laisvu stiliumi rungtyje. Bronzą jaunių grupėje iškovojęs kaunietis Emilis Panumis nuotolį įveikė per 8 min. 54,30 sek. ir pagerino Povilui Strazdui nuo pat 2011 metų priklausiusį rekordą (8 min. 56,41 sek.). Jaunių čempionu tapo Klaipėdos Gintaro sporto centro plaukikas Giedrius Cirtautas (8 min. 44,83 sek.). Geriausia varžybų plaukike tarp jaunių tapo Emilija Pociūtė iš Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“.

Jaunoji sportininkė buvo nepralenkiama visose merginų plaukimo nugara rungtyse (abiejose amžiaus grupėse) ir iš viso iškovojo šešis aukso medalius. Šiaulietei pavyko sėkmingai pasigerinti asmeninius karjeros rekordus. 50 m nugara ji įveikė per 29,77 sek., 100 m nugara – per 1 min. 4,34 sek., o 200 m nugara – per 2 min. 20,51 sek. Iki šių varžybų jos geriausi pasiekimai šiose rungtyse buvo atitinkamai 29,99 sek., 1 min. 6,03 sek. ir 2 min. 21,83 sek. Antrą vietą bendroje jaunių įskaitoje užėmė Augustė Jakštaitė (Panevėžio „Žemyna“), o trečią – Guoda Tručinskaitė (Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“). Tarp vaikinų jaunių grupėje pirmoji vieta atiteko klaipėdiečiui Mantui Kaušpėdui.

Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro auklėtinis šiose varžybose buvo pats greičiausias 100 m nugara rungtyje (abiejose amžiaus grupėse), kur finaliniame plaukime užfiksavo 56,88 sek. rezultatą. Jaunių čempionu M. Kaušpėdas taip pat tapo plaukdamas 50 m peteliške, o jaunimo grupėje toje pačioje rungtyje jam atiteko sidabras (25,03 sek. – naujas asmeninis rekordas). Apdovanojimų kraitį jis taip pat papildė bronza jaunių bei sidabru jaunimo grupėje 200 m nugara rungtyje (2 min. 8,41 sek.). Jonas Kipras Gadliauskas (Kauno plaukimo mokykla) jaunių įskaitoje buvo antras, o Arnas Augustinavičius (Panevėžio „Žemyna“) – trečias. Didžiausią medalių kraitį čempionate susižėrė Kauno plaukimo mokyklos sportininkai, iš viso pelnę 19 aukso, 12 sidabro ir 25 bronzos apdovanojimus. Po šių varžybų turėtų paaiškėti jau galutinės Europos jaunimo čempionato ir Europos jaunimo olimpinio festivalio plaukimo komandų sudėtys – patvirtinti estafečių kandidatai.