Lietuvos jaunių ir jaunimo baidarių slalomo rinktinės Europos čempionate užėmė 14-ąsias vietas

Jaunių vaikinų baidarių slalomo atrankoje Kornelijus Daunoras įveikė trasą be klaidų per 94.64 sek., užėmė 37-ą vietą ir buvo vos per 3.92 sek. nuo pusfinalio. Adrijus Averkinas liko 40-as (95.45 sek., 0 baudos sek.), o Rokas Popiera – 42-as (96.04, 0) tarp 62 dalyvių.

Komandinėse varžybose Lietuvos jaunių vaikinų rinktinė užėmė 14-ą vietą (114.30, iš jų 6 baudos sek.) tarp 18 ekipų.

Jaunimo (iki 23 metų) baidarių slalome Paulius Valinskas buvo 49-as (96.35 sek., iš jų 2 baudos sek.), o Herkus Petkevičius – 55-as (106.58) tarp 58 sportininkų.

Komandinėse varžybose lietuviai liko 14-i (118.64, 6) tarp 19 ekipų. Prie H. Petkevičiaus ir P. Vainausko komandinėse varžybose prisijungė R. Popiera.

Jaunių vaikinų kanojų slalome P. Vainauskas užėmė 36-ą vietą (105.02, 8), o K. Daunoras – 40-ą (113.22, 6) tarp 44 sportininkų.

Jaunių baidarių kroso atrankoje K. Daunoras buvo 23-ias, A. Averkinas – 29-as, o R. Popiera – 51-as tarp 55 dalyvių. Pirmieji du lietuviai pateko į atkrintamąsias varžybas. A. Averkinas ketvirtoje grupėje finišavo 2-as ir pateko į ketvirtfinalį, o K. Daunoras laimėjo septintosios grupės lenktynes ir taip pat žengė į kitą etapą. Ketvirtfinalio antroje grupėje A. Averkinas liko 4-as, o K. Daunoras ketvirtoje grupėje – 3-ias. Abu lietuviai į pusfinalį nepateko.