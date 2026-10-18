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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos dziudo talentai sudrebino Rygą – iškovoti du aukso medaliai

2026-10-18 18:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-18 18:27
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Rygoje (Latvija) sekmadienį baigėsi Europos jaunių dziudo taurės etapas. Antrąją varžybų dieną lietuviai iškovojo net 2 aukso medalius.

Tajus Babaičenko | LTOK nuotr.

Rygoje (Latvija) sekmadienį baigėsi Europos jaunių dziudo taurės etapas. Antrąją varžybų dieną lietuviai iškovojo net 2 aukso medalius.

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Tarp sunkiasvorių (per 90 kg) triumfavo Tajus Babaičenko. Dvi pergalės lietuviui leido patekti į pusfinalį, kur jis per 1 min. 41 sek. nugalėjo tautietį Kiprą Pikauską. Kovoje dėl aukso T. Babaičenko vos per 26 sek. „Ippon“ įvertinimu pranoko ukrainietį Olehą Kalyniaką.

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K. Pikauskas kovoje dėl bronzos nusileido lenkui Marceliui Kierstenui.

Svorio kategorijoje iki 81 kg auksu pasidabino Kajus Charenka. Lietuvos atstovui duris į pusfinalį atvėrė 3 pergalių serija. Kovoje dėl vietos finale K. Charenka po pratęsimo įveikė lietuvį Igną Stankevičių, o kovoje dėl aukso po 6 min. 21 sek. dramos pranoko lenką Szymoną Wilkoszą.

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I. Stankevičius mažajame finale pralaimėjo estui Bruno Hristoforovui.

Svorio kategorijoje iki 90 kg bronzą pelnė Joris Fiodorovas. Jis laimėjo pirmas 2 kovas, pusfinalyje nusileido būsimam čempionui lenkui Emiliui Zaslonai, o kovoje dėl bronzos įveikė latvį Tomą Celenbergą.

Šeštadienį Lietuvai bronzą pelnė Mantas Dobrovolskis (iki 55 kg), Timas Cimbolas (iki 66 kg) ir Rokas Makulavičius (iki 66 kg). Šalių įskaitoje Lietuva užėmė 3-ią vietą, praleidusi į priekį tik Lenkiją bei Didžiąją Britaniją.

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