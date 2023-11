Lietuvos buriavimo rinktinė – Europos čempionė

Renginyje, kurį organizavo Lega Navale del Sulcis ir Canottieri Ichnusa, bendradarbiaujant su Italijos buriavimo federacija ir RS Aero klase, startavo dešimt komandų iš septynių šalių. Prie starto linijos susigrūmė Jungtinės Karalystės, Italijos, Sardinijos, Portugalijos, Vokietijos, Estijos ir Lietuvos buriuotojai. Čempionatas vyko unikalioje geografinėje vietovėje, kuri ypač tinka komandinėms lenktynėms – nuo pajūrio promenados Kaljario turistiniame uoste, dar vadinamame „Susiccu“. Tad iš arti buvo galima stebėti „2 prieš 2“ lenktynes, kurių distancija driekėsi tarp Amerikos taurės lenktynių laivo „Luna Rossa“ bazės ir Kaljario turistinio paplūdimio.

Jaunieji buriuotojai neslepia, kad tai – neabejotinai ypatinga patirtis, kai buriuojant atsiveria įspūdingas Kaljario miesto fonas ir Nostra Signora di Bonaria bazilika, į kompaniją atplaukia delfinų būriai, o pašonėje ir „Luna Rossa“ bazė, kuri jaunam jūreiviui yra Amerikos taurės – prestižiškiausių buriavimo varžybų kartu su olimpiada – simbolis.

Komandinės (kiekvieną komanda sudaro vyras ir moteris) regatos formulė, kuri kiekvienoms rungtynėms į akistatą pastato dvi jachtas su dviem kitomis, yra ganėtinai sudėtinga ir reikalauja ne tik įgūdžių ir meistriškumo buriuojant, bet ir puikių regatos taisyklių išmanymo. Komandinės regatos skiriasi nuo flotilės regatų. Komandinėse regatose buriuotojai lenktyniauja ne tam, kad laimėtų individualiai, o tam, kad laimėtų kaip komanda, taigi, jei varžybos baigiasi lygiosiomis, laimi komanda surinkusi mažiausiai baudos taškų“, – aiškina FIV lenktynių komiteto prezidentė Roberta Righetti. Komandinėms regatoms taip pat teisėjauja dvi „teisėjų-empairų“ komandos, kurios individualių rungtynių metu atidžiai sprendžia bet kokius pačių lenktynininkų protestus ir tuo pačiu stebi regatos taisyklių pažeidimus.

Penktadienį pirmieji buuriuotojų „skrydžiai“ prasidėjo pučiant vidutinio stiprumo vėjui. Iš viso įvyko 35 rungtynės po 7 lenktynes kiekvienai komandai. Lietuva (mėlynoji likra) startavo puikiai – iškovojo 7 pergales iš 7. 6 pergales iškovojo Sardinija 2 (juodoji likra), Estija-1 (geltona likra) ir Italija-1 (oranžinė likra) – 5 pergales. Penktadienį vėjo gūsiai siekė net iki 14-18 m/s.

Po šeštadienio be vėjo ir be lenktynių, paskutinė iš trijų numatytų „RS Aero Team Race Under 22“ Europos čempionato dienų buvo tobula, nepaisant to, kad ryte Kaljarį apgaubė debesys, kurie grasino štiliumi. Tačiau vėlyvą rytą, kai drėgmė išnyko ir pasirodė saulė, pūstelėjo puikus pietų - pietryčių vėjas, kurio stiprumas siekė 5-8 m/s. FIV lenktynių komitetas, kuriam pirmininkavo Roberta Righetti, nesnaudė ir davė startus. Penktadienį prasidėjęs atrankinis ratas buvo baigtas - įvyko pusfinaliai ir finalai bei rungtynių serija, vadinama „King of castle“, t.y. „Pilies karalius“ - lenktynės su likusiomis komandomis nuo penktos iki dešimtos vietos.

Lietuviai pusfinalyje įveikė labiai stiprią Estijos Komandą rezultatu 2:0. Finale prireikė net 5 lenktynių trims pergalėms pasiekti. Pirmosios prasidėjo Italija-1 pergale, Lietuvos komanda po itin gero starto padarė kelias klaidas ir, apmaudžiai apvirtus, komandos lyderiai finalą pradėjo atsilikdami. Rūta ir Nojus labai gerai spaudė savo konkurentus, tad mūsų buriuotojai įsirašė dvi puikias pergales, išlygino rezultatą ir įsiveržė priekį. Ketvirtose lenktynėse tik paskutinėje tiesėje lietuviai nusileido italams.

Lemiamose lenktynėse Nojus ir Rūta, pademonstravę didelę koncentraciją ir puikius taktinius sprendimus, laimėjo užtikrintai. Ši pergalė garantavo Europos „Team Racing“ čempionų titulą.

Lietuvos buriavimo rinktinės ir Elektrėnų sporto centro treneris Darius Gerasimavičius paklaustas, kas lėmė pergalę, atsakė: „Buriavimas – labai kompleksiškas sportas, reikalaujantis visapusiško pasirengimo. Rinktinės sportininkai Rūta Mažunavičiūtė ir Nojus Volungevičius yra turbūt vieni geriausių atletų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Tai įrodo pasiekti rezultatai šiais metais: Rs Feva Europos čempionų titulas ir Bronza Pasaulio čempionate. Tai buvo Lietuvos debiutas tokio prestižinio formato lenktynėse. Ir tai nėra tik debiutantų sėkmė. Pergalė slypėjo motyvacijoje, tobulame laivo valdyme, nuostabiuose startuose, geroje strategijoje ir taktikoje, greitame buriavime ir puikiame komandiniame darbe. Įveikti tokias „Team Racing“ lyderes kaip Italija ir Didžioji Britanija yra itin didelė sėkmė.“

Lietuvos buriavimo rinktinė – Europos čempionė (5 nuotr.) Lietuviai – Europos buriavimo čempionai (nuotr. Organizatorių) Lietuvos buriavimo rinktinė – Europos čempionė (nuotr. Organizatorių) Lietuvos buriavimo rinktinė – Europos čempionė (nuotr. Organizatorių) +1 Lietuviai – Europos buriavimo čempionai (nuotr. Organizatorių) Lietuviai – Europos buriavimo čempionai (nuotr. Organizatorių)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuvos buriavimo rinktinė – Europos čempionė

Galutinė komandų rikiuotė:

Lietuva

Italija-1

Sardinija-2

Estija-1

Jungtinė Karalystė

Italija-2

Sardinija-1

Estija-2

Portugalija

Vokietija