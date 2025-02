Lietuvos biatlonininkai Italijoje kibo į atlapus lyderiams, tačiau penketuke neišsilaikė

Be didesnio pasipriešinimo auksą laimėjo fantastiškai šaudę norvegai – Vetle Sjaastadas Christiansenas, Sverre Dahlenas Aspenesas, Sivertas Guttormas Bakkenas ir Isakas Frey (1:16:00.1 val., 0 baudos ratų + 1 papildomas šovinys).

Sidabrą pelnė vokiečiai (+2:06.9 min., 1+12), bronzą – prancūzai (+2:36.2, 2+17).

Norvegai varžovus triuškino tokia didele persvara, kad I.Frey trasoje sustojo ir pasidarė asmenukę.

When you're so far ahead that you can even stop for a track-side selfie 😅



Rewatch the last competition of this week on https://t.co/oxS3UGk8CM @eurovisionsport pic.twitter.com/Utdg1IvGH2

