Lietuviškų NBA klubų akistata – be lietuvių

„Lakers“ sudėtyje esantis Augustas Marčiulionis mačui nebuvo registruotas, o „Kings“ lyderis Domantas Sabonis rungtynes praleido dėl traumos.
Mače ryškiausios žvaigždės buvo europiečiai – Dennisas Shroderis ir Luka Dončičius, bet herojumi tapo Isaacas Jonesas.
Mačo epizodai:
Centras pas paskutines 2 minutes pelnė 6 taškus, įskaitant ir baudos metimą likus mažiau nei sekundei. Būtent ji nulėmė „Kings“ pergalę, o I.Jonesas mačą baigė su 10 taškų.
D.Schroderis nugalėtojams per 28 minutes surinko 25 taškus (10/17 met.), 20 pridėjo Keonas Ellisas, 15 – Zachas LaVine'as.
Šeimininkams L.Dončičius rinko 31 tašką (8/16 met., 9/12 baud.) ir 9 rezultatyvius perdavimus per 32 minutes, Rui Hachimura pridėjo 18 taškų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!