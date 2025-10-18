Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Lietuviškų NBA klubų akistata – be lietuvių

2025-10-18 08:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 08:37

Baigiantis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų pasiruošimo sezonui susitiko Los Andželo „Lakers“ (1/5) su Sakramento „Kings“ (1/3)). Pergalę pasiekė svečiai iš Sakramento – 117:116 (36:34, 22:27, 28:29, 31:26).

L.Dončičius buvo ryškus (Scanpix nuotr.)

Baigiantis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų pasiruošimo sezonui susitiko Los Andželo „Lakers" (1/5) su Sakramento „Kings" (1/3)). Pergalę pasiekė svečiai iš Sakramento – 117:116 (36:34, 22:27, 28:29, 31:26).

0

„Lakers“ sudėtyje esantis Augustas Marčiulionis mačui nebuvo registruotas, o „Kings“ lyderis Domantas Sabonis rungtynes praleido dėl traumos.

Mače ryškiausios žvaigždės buvo europiečiai – Dennisas Shroderis ir Luka Dončičius, bet herojumi tapo Isaacas Jonesas.

Mačo epizodai:

Centras pas paskutines 2 minutes pelnė 6 taškus, įskaitant ir baudos metimą likus mažiau nei sekundei. Būtent ji nulėmė „Kings“ pergalę, o I.Jonesas mačą baigė su 10 taškų.

D.Schroderis nugalėtojams per 28 minutes surinko 25 taškus (10/17 met.), 20 pridėjo Keonas Ellisas, 15 – Zachas LaVine'as.

Šeimininkams L.Dončičius rinko 31 tašką (8/16 met., 9/12 baud.) ir 9 rezultatyvius perdavimus per 32 minutes, Rui Hachimura pridėjo 18 taškų.

