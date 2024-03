Lietuvis įspūdingu pasirodymu užbaigė sezoną NCAA

JAV gimęs lietuvis pralaimėjusiems per 38 minutes pelnė 26 taškus (7/10 dvit., 2/3 trit., 6/7 baud.), sugriebė 10 atšokusių kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, tačiau pažeidė taisykles 3 kartus ir padarė 4 klaidas.

Ši nesėkmė reiškia 22-ejų lietuvio komandos sezono pabaigą NCAA kovose.

Šį sezoną lietuvis tapo vos antru žaidėju „Air Force Falcons“ istorijoje, kuriam pavyko surinkti trigubą dublį. Pirmąjį 2022-aisiais surinko iki šiol komandoje žaidžiantis Ethanas Tayloras. Sausio mėnesį vykusiame pergalingame jo universitetui mače prieš „UNVL Rebels“ jis pelnė 18 taškų, o prie jų pridėjo 13 atkovotų kamuolių ir 11 rezultatyvių perdavimų.

Puolėjas iš Lietuvos taip pat krepšinio portalui basketnews.lt yra sakęs, kad jo svajonė vieną dieną atstovauti Lietuvos rinktinę.

Per 23 rungtynes šį sezoną 201 cm puolėjas NCAA pirmenybėse jis vidutiniškai rinko po 15,2 taško, 6,2 atkovoto kamuolio ir 3,8 rezultatyvuas perdavimo. Dvitaškių pataikymas siekė (47,4 proc.), tuo tarpu tritaškių (33,3 proc.).

Krepšininkas praėjusią vasarą turėjo atstovauti Lietuvos studentų rinktinei, tačiau patyrė peties traumą.

201 cm ūgio puolėjas yra gimęs Teksase, tačiau kalba lietuviškai, abu jo tėvai – lietuviai, tėtis Ramūnas Petraitis keturis sezonus yra žaidęs Lietuvos krepšinio lygoje.

„Falcons“: Rytis Petraitis 26 (7/10 dvit., 10 atk. kam., 4 kld.), Beau Beckeris 8 (2/8 trit.), Byronas Brownas 7.

„Lobos“: JT Toppinas 18 (7/11 dvit., 11 atk. kam.), Jaelenas House 16 (4/7 dvit., 2/6 trit.), Tru Washingtonas 14 (5/6 dvit.).

